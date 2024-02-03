БПЛА атаковал нефтеперерабатывающий завод в Волгограде: момент удара попал на видео
В ночь на 3 февраля в российском Волгограде прогремели взрывы. Как стало известно впоследствии, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднафтопереработка".
После взрывов на территории завода вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил более 300 квадратных метров, передает 24 Канал.
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Кадры удара беспилотников по НПЗ
Хотя оккупанты довольно долго не публиковали какие-либо кадры последствий ночной атаки, однако на утро режим тишины все же нарушили. Так, в российских телеграм-каналах начали появляться фотографии со спасателями, которые пытаются потушить огонь на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Волгограднефтепереработка".
Также росСМИ опубликовали кадры, на которых зафиксирован момент удара по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. На опубликованных кадрах слышно сильный взрыв, а также видно яркую вспышку. После этого в небо поднялся столб густого черного дыма.
Удар по заводу "Лукойл": смотрите видео
Отметим, что ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" – это крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе России, мощность завода составляет 14,8 миллиона тонн. С 1993 года является 100% дочерней организацией ПАО "ЛУКОЙЛ". Кроме того, годовой доход нефтеперерабатывающего завода достигал несколько сотен миллионов рублей.
Что известно об атаке
- В ночь на 3 февраля оккупанты жаловались на дроны в Волгоградской, Белгородской, Ростовской и Воронежской областях. Традиционно российские пропагандисты начали заявлять, мол, все дроны были сбиты, последствий нет, но НПЗ "Лукойл" в Волгограде почему-то сгорел.
- После удара БПЛА вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил более 300 квадратных метров. Добавим, что завод расположен более чем в 300 километрах от границы с Украиной в Луганской области. Учитывая, что эти территории оккупированы врагом, то НПЗ расположен минимум в 600 километрах от неоккупированных территорий.
- К слову, недавно дроны также атаковали нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге. В результате взрыва на заводе "Невский мазут" возник масштабный пожар.