Вместо дронов секс-игрушки: хакеры взломали аккаунт российского волонтера

Российский Z-волонтер Михаил Лучин заказал для российской армии секс-игрушки на 25 тысяч долларов. В этом ему посодействовали украинские хакеры.

Отменить этот заказ Лучин не сможет, поскольку он был сделан еще в конце марта. Поэтому, теперь оккупанты вместо дронов получат сюрприз.

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Что известно об посылке с интимными товарами

По словам активистов команды "Кибер Сопротивление", Z-волонтер Михаил Лучин собрал более 25 тысяч долларов на покупку дронов для российских военных, однако украинские хакеры взломали его аккаунт и "подкорректировали" заказ, приобретя интимные товары на эту же сумму.

Вместо дронов Миша теперь отправит оккупантам фуры фаллоимитаторов, страпонов, и другие полезные каждому россиянину вещи,

– отметили в разведывательном сообществе.

По словам хакеров, эти деньги не могли передаться на нужды Вооруженных Сил Украины, ведь карточка привязана к адресу Лучина, поэтому все эти пакеты отправятся прямиком к нему домой.

Какова была реакция горе-волонтёра

Уже впоследствии российский Z-волонтер Михаил Лучин попытался успокоить свою аудиторию, сказав, что все деньги вернет, кроме потерянных из-за доставки. Также горе-волонтер отметил, что свой выбор он сделал и бросать русскую армию не собирается.

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