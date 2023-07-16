Безопасное наблюдение за врагом: семья волонтеров в Харькове делает перископы для ВСУ

Волонтер из Харькова Павел Брегель превратил собственный гараж в мастерскую, где делают перископы для военных. За время работы его команда уже создала три тысячи. Такие устройства спасают жизнь украинским защитникам.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. Она объяснила, как можно поддержать разработчиков.

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Мастерская перископов

На первый взгляд это простая конструкция, состоящая из пластиковой канализационной трубы, "колена", зеркала и скотча. Но один такой перископ нуждается в немалом количестве точных расчетов.

"Например, с одним "коленом" надо сделать до 10 манипуляций", – рассказал волонтер Евгений Соколец.

В команде Павла работает до 10 человек, в том числе его братья и жена. Их работа стартовала с осени прошлого года и за это время волонтеры изготовили 3 тысячи перископов.

У них есть свои секреты, позволяющие сделать перископы безопасными. Ибо когда начинаются обстрелы, перископ разбивается и может быть ранение глаз, лица – от этого оберегают, маскируют и тщательно продумывают все,

– рассказала Черненко.

Особое внимание волонтеры уделяют окрашиванию перископов, чтобы они были незаметны. Нашли специальную антибликовую краску.

"Я беру окрашенные образцы, разбрасываю их на природе и смотрю, который менее заметен на фоне. Так я нашел идеальную формулу. Был случай, когда нужно было покрасить 300 перископов. Я начинал в 6 утра и заканчивал в 10 вечера", – поделился Павел Брегель.

Павел Брегель в своей мастерской перископов для военных / Фейсбук

Перед тем, как отдать перископы военным, волонтеры устраивают краш-тест. Первоначально украинские защитники заказывали несколько штук на пробу. А потом – целыми сотнями.

"Ребята из окопов смотрятся и снайпер может стрельнуть только в перископ, а если бы голову высовывали, то попали бы в нее. Есть небольшие, с которыми военные работают при зачистке населенных пунктов и могут наблюдать из-за зданий", – добавил волонтер Виктор Сарматицкий.

Так что такие "трубы" действительно спасают жизнь и харьковские волонтеры продолжат свою работу. Можно поддержать команду – все детали на странице в Фейсбуке Павла Брегеля.

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