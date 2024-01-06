Частичка дома и праздники для военных: Первый волонтерский вертеп посетил бойцов на Востоке

Первый волонтерский вертеп из Львова отправился на Восток, чтобы поддержать наших бойцов. Волонтеры выполняют очень важную задачу: поднимают настроение и дарят ощущение праздника военным, защищающим украинскую землю на направлении, где продолжаются тяжелые бои.

Художественный руководитель Первого волонтерского вертепа Богдан Иванусь рассказал 24 Каналу, что его команда посещает прежде всего львовские бригады, воюющие на Востоке. У участников вертепного действа также имеются родственники – защитники в подразделениях Вооруженных Сил, и волонтеры заезжают к ним, чтобы спеть колядки.

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Важно для военных

Первый волонтерский вертеп также посетил священнослужителей – отцов, которые находятся на границе непосредственно с зоной боевых действий.

Мы колядуем для их религиозных общин, поднимаем им настроение и боевой дух, дарим частицу дома здесь на Востоке,

– отметил Иванусь.

Эта инициатива очень важна для военных, которые находятся вдали от своих семей и близких.

"Они очень положительно относятся, потому что это возвращает их домой, к родным традициям. Сейчас мы находимся в оперативном командовании одной из львовских бригад. Для них это как бы "кусочек" дома в эти Иорданские праздничные дни. Он здесь в их домах, в их храмах", – подчеркнул руководитель Первого волонтерского вертепа.

Обмен традициями

Вертепное действо также становится возможностью для обмена традициями между представителями разных регионов, которые защищают Украину. Ведь в разных уголках нашей страны есть собственные традиции празднования, в частности рецепты кутьи и тексты и мелодии колядок.

"От наших защитников мы узнали новую колядку. Также имели возможность отведать кутью, как по донбасскому рецепту, так и по харьковскому. Нам очень понравилось. Однако учитывая, что их готовили львовские хозяйки, они были близки по вкусу к домашней. У нас еще не последний день коляды, так что наверняка сможем познакомиться с традициями разных регионов", – подчеркнул Богдан Иванусь.

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