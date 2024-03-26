Инцидент на Волыни: мужчина напал на сотрудников ТЦК с ножом
Источник:"Радио Свобода"
На Волыни военнообязанный мужчина напал на сотрудников ТЦК. Один из военнослужащих получил ранения.
Сразу после того, как дверь открылась, мужчина нанес удары. Об этом рассказала пресофицер Волынского областного районного территориального центра комплектования и соцподдержки Ульяна Кравчук.
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Детали нападения
Кравчук рассказала, что группа оповещения второго отдела Владимир-Волынского РТЦК и СП в городе Нововолынск посетила военнообязанного из-за неявки в военкомат, ведь до этого ему вручали боевую повестку.
Когда наши военнослужащие пришли к нему домой, чтобы уточнить обстоятельства неприбытия в ТЦК, один из военнослужащих получил ранение холодным оружием в область брюшной полости,
– отметила пресс-офицер.
Она также добавила, что никаких конфликтов, которые могли бы предшествовать нападению, не было. Мужчина нанес два удара, как только открылась дверь. Один из ударов военнослужащему удалось заблокировать.
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