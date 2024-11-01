Фейковые бригады ВСУ: почему и как в украинской армии появились вымышленные подразделения

Две бригады Вооруженных сил Украины оказались вымышленными. Вероятно, их создали в рамках психологической спецоперации против россиян.

Власти одного из районов Ровенской области подтвердили существование этих бригад, однако бойцы этих подразделений ни разу не проводили денежные сборы, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Существуют ли на самом деле такие бригады в ВСУ

В феврале 2023 года были созданы аккаунты 88-й механизированной бригады и 13-й егерской бригады в социальных сетях. Впоследствии там начали публиковать фотографии солдат этих подразделений и военной техники.

Уже в марте власти Варашского района Ровенской области сообщили, что эти бригады присоединились к украинским силам этого района. Однако у аналитиков Militaryland, проекта, который отслеживает структуру украинских сухопутных войск, возникли подозрения относительно существования подразделений.

Они не увидели никаких доказательств участия 13-й егерской бригады или 88-й механизированной бригады в боевых действиях с начала 2023 года. Аналитики обратились в Генштаб ВСУ и получили ответ.

Согласно учетным данным Главного управления персонала по состоянию на 21.10.2024 военным организационным структурам Вооруженных сил Украины действительное наименование "88 отдельная механизированная бригада" не предоставлялось,

– ответили в Генштабе.

Вероятно, обе бригады являются частью психологической спецоперации против россиян. Кто-то из украинских военных мог приложить усилия, чтобы обмануть россиян и заставить их поверить в то, что украинцы сильнее, чем есть на самом деле.