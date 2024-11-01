Влада одного з районів Рівненської області підтвердила існування цих бригад, проте бійці цих підрозділів жодного разу не проводили грошові збори, передає 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Чи існують насправді такі бригади у ЗСУ

У лютому 2023 року було створено акаунти 88-ї механізованої бригади та 13-ї єгерської бригади в соціальних мережах. Згодом там почали публікувати фотографії солдатів цих підрозділів та військової техніки.

Вже у березні влада Вараського району Рівненської області повідомила, що ці бригади приєдналися до українських сил цього району. Проте в аналітиків Militaryland, проєкту, який відстежує структуру українських сухопутних військ, виникли підозри щодо існування підрозділів.

Вони не побачили жодних доказів участі 13-ї єгерської бригади чи 88-ї механізованої бригади у бойових діях з початку 2023 року. Аналітики звернулися до Генштабу ЗСУ та отримали відповідь.

Відповідно до облікових даних Головного управління персоналу станом на 21.10.2024 військовим організаційним структурам Збройних сил України дійсне найменування "88 окрема механізована бригада" не надавалось,

– відповіли у Генштабі.

Ймовірно, обидві бригади є частиною психологічної спецоперації проти росіян. Хтось з українських військових міг докласти зусиль, щоб обдурити росіян та змусити їх повірити в те, що українці сильніші, ніж є насправді.