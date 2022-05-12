Вооруженные Силы Украины уничтожили на Востоке около 200 оккупантов
12 мая 2022 , 21:37Читати новину українською
Настоящие супергерои в лице Вооруженных Сил Украины отбили 6 атак российских фашистских войск и уничтожили 180 российских военнослужащих.
Оперативно-тактическая группировка "Восход" сообщила о свежих потерях врага на востоке Украины. Украинские бойцы героически защищают Украину от вражеского нашествия и уничтожают непрошеных "гостей".
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Военнослужащие подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Восток" ежедневно дают достойный отпор противнику. Так, 12 мая наши защитники отбили 6 атак российских фашистских войск.
Потери врага составили:
- личного состава – до 180,
- танки – 6,
- БМП – 6,
- БТР – 2,
- МТЛБ – 2,
- САУ – 3,
- РСЗО – 1,
- минометные расчеты – 4,
- АТТ – 3.