"У нас до сих пор 24 февраля": как военные на Купянском направлении готовятся к Новому году

Военные 43-й отдельной механизированной бригады на Купянском направлении мужественно борются за свободу для украинского народа. Главное желание наших защитников в Новом году – вернуться к своим семьям.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко отметила, что украинские бойцы очень устали. Однако несмотря ни на что они нашли время украсить свои блиндажи гирляндами, в частности, сделанными из автоматных гильз.

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"Несмотря на тяжелый участок фронта, на котором они находятся, они нашли время, чтобы немного принести к своим блиндажам праздничность, украсили их гирляндами. Это эмоционально и трогательно, когда ты видишь не только светящуюся гирлянду, но и собственноручно сделанную из автоматных гильз ", – сказала она.

Одно желание на всех

Командир взвода 43-й отдельной механизированной бригады "Юрист" отметил, что на Купянском направлении российские оккупанты ежедневно давят и бронетехникой, и личным составом, постоянно идут в атаки. ВСУ отбивают их и пытаются ходить в контратаки.

Ребята решили украсить блиндаж и поднять праздничное настроение, повесили гирлянду. Личный состав, в принципе, с праздничным настроением, но все равно думают о своих семьях, о том, чтобы в такое время быть вместе с ними,

– сказал он.

Медик 43-й отдельной механизированной бригады "Джерри" подчеркнула, что сейчас для военных нет Нового года. Главное желание всех защитников – победить врага и вернуться к своим родным.

"У нас одно желание: чтобы скорее все это закончилось и каждый вернулся домой, к своим детям, матерям и женщинам, дальше продолжать свою жизнь, воспитывать следующее поколение. У нас нет Нового года. В календаре он, возможно, есть. А у нас до сих пор 24 февраля 2022 года", – подчеркнула медик.

Старший техник самоходной артиллерийской батареи 43-й отдельной механизированной бригады "Шапик" поделился, что ждет отпуска, чтобы увидеться со своей семьей, в частности, с внучкой.

Как рассказал командир пушки 2С1 43-й отдельной механизированной бригады "Кум", ежедневно созванивается со своей семьей и с нетерпением ждет встречи с ними.

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