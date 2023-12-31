"У нас до сих пор 24 февраля": как военные на Купянском направлении готовятся к Новому году
Военные 43-й отдельной механизированной бригады на Купянском направлении мужественно борются за свободу для украинского народа. Главное желание наших защитников в Новом году – вернуться к своим семьям.
Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко отметила, что украинские бойцы очень устали. Однако несмотря ни на что они нашли время украсить свои блиндажи гирляндами, в частности, сделанными из автоматных гильз.
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"Несмотря на тяжелый участок фронта, на котором они находятся, они нашли время, чтобы немного принести к своим блиндажам праздничность, украсили их гирляндами. Это эмоционально и трогательно, когда ты видишь не только светящуюся гирлянду, но и собственноручно сделанную из автоматных гильз ", – сказала она.
Одно желание на всех
Командир взвода 43-й отдельной механизированной бригады "Юрист" отметил, что на Купянском направлении российские оккупанты ежедневно давят и бронетехникой, и личным составом, постоянно идут в атаки. ВСУ отбивают их и пытаются ходить в контратаки.
Ребята решили украсить блиндаж и поднять праздничное настроение, повесили гирлянду. Личный состав, в принципе, с праздничным настроением, но все равно думают о своих семьях, о том, чтобы в такое время быть вместе с ними,
– сказал он.
Медик 43-й отдельной механизированной бригады "Джерри" подчеркнула, что сейчас для военных нет Нового года. Главное желание всех защитников – победить врага и вернуться к своим родным.
"У нас одно желание: чтобы скорее все это закончилось и каждый вернулся домой, к своим детям, матерям и женщинам, дальше продолжать свою жизнь, воспитывать следующее поколение. У нас нет Нового года. В календаре он, возможно, есть. А у нас до сих пор 24 февраля 2022 года", – подчеркнула медик.
Старший техник самоходной артиллерийской батареи 43-й отдельной механизированной бригады "Шапик" поделился, что ждет отпуска, чтобы увидеться со своей семьей, в частности, с внучкой.
Как рассказал командир пушки 2С1 43-й отдельной механизированной бригады "Кум", ежедневно созванивается со своей семьей и с нетерпением ждет встречи с ними.
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники отбили многочисленные атаки оккупантов на разных направлениях в канун Нового года. За прошедшие сутки оккупационные войска нанесли 9 ракетных и 55 авиационных ударов, а также 79 обстрелов с РСЗО. Несмотря на потери враг не прекращает попытки прорвать украинскую оборону.
- В частности, на Купянском направлении наши военные успешно отразили восемь атак врага возле Синьковки в Харьковской области, где противник пытался прорвать линию обороны.
- Захватчики испытывают огромные потери. Только за минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще 960 захватчиков. Наши Герои также уничтожили 155 единиц российской техники и вооружения. Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили более 359 тысяч оккупантов.