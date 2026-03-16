Вопрос четких сроков службы уже прорабатывается, – командующий Сухопутными войсками ВСУ
Сейчас в Украине прорабатывается механизм введения четких сроков службы для военных. В то же время для этого также нужно позаботиться о замене бойцам, которые будут уволены.
Об этом сказал командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Геннадий Шаповалов в интервью ТСН.
Введут ли четкие сроки службы?
Геннадий Шаповалов объяснил, что этот механизм сейчас прорабатывается и он обязательно будет "учитывать справедливость".
Конечно, мы не сможем всех уволить одновременно. Но механизм – как это делать, какие категории – это прорабатывается,
– добавил командующий Сухопутных войск.
По его словам, установить конечные сроки службы для мобилизованных можно только после того, как появится достаточно людей для их замены.
Напомним, недавно вопрос сроков службы также прокомментировала народный депутат Инна Совсун в эфире 24 Канала. Она отметила, что эту тему начали активно обсуждать еще во время изменений в законодательство о мобилизации: тогда предлагали впервые прописать возможность увольнения со службы после определенного периода пребывания на фронте.
Речь шла о варианте, при котором военные могли бы вернуться к гражданской жизни после нескольких лет службы. Однако с тех пор ситуация существенно изменилась, а окончательного решения до сих пор не приняли.
Когда возможно досрочное увольнение со службы?
По закону, уволиться со службы можно, если у жены или мужа военнослужащего установлена инвалидность I или II группы и человеку необходим постоянный уход. Для этого нужно подать в воинскую часть соответствующий пакет документов.
Между тем контракт с ВСУ можно расторгнуть по состоянию здоровья, сложные семейные обстоятельства или необходимость ухода за близкими родственниками. Процедура предусматривает подачу рапорта, проверку документов командованием и издание приказа об увольнении после рассмотрения дела.