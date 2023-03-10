Пусть дождутся финала, – Подоляк о переживаниях Кремля по Абхазии и Осетии

Российские власти слишком сильно заигрались в игры с чужими территориями. В настоящее время остро стоит вопрос о грузинской Абхазии и Южной Осетии.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, Россия заплатит высокую цену за каждую свою "кражу".

Смотрите также Когда Путин затаил зло на Запад: в СМИ считают, что это произошло еще до Оранжевой Революции

Русская игра у преступников

Михаил Подоляк подчеркнул, что вопрос Абхазии и Осетии напоминает ситуацию из жизни, когда ты угнал, например, машину у кого-то, определенное время пользуешься ею, радуясь иллюзиям, что тебя кто-то покрывает. Впрочем, факт, что автомобиль украденный никуда не исчезает.

Сегодня все понимают, что силы в России в таком виде, как она это пропагандировала долгое время, нет,

– убежден он.

По его мнению, Россия – достаточно примитивная страна с большим количеством людей, которых можно не жалеть, а отправлять на поле боя.

"Это слабая страна с технологической точки зрения, с точки зрения понимания, что такое современная война", – объяснил он.

Советник главы ОП добавил, что когда встанет вопрос относительно того, чья все-таки Осетия или Абхазия, то всем точно станет ясно, что они украдены, то есть точно не российские, а в рамках международного права это уже зафиксировано.

Михаил Подоляк рассказал, как может обернуться для Кремля аннексия Абхазии и Осетии: смотрите видео

Нужно подождать финала

Михаил Подоляк рассказал, что при таком сценарии России придется выполнить некоторые условия, их может быть два.

"Первая – это ты отдаешь добровольно, или мы тебе выбьем зубы, которые у тебя останутся после войны в Украине, а там 2-3 зуба останутся", – заметил он.

По его словам, после этого Россия будет вынуждена платить репарации с августа 2008 за то, что "насиловала территорию другой суверенной страны".

Советник главы ОП сообщил, что нужно только дождаться финала.

Финал является объективным процессом, финал будет правильным. Я говорю не просто о словах, а о том, что это объективный исторический процесс,

– сосредоточил внимание он.

Подоляк отметил, что именно тогда мы увидим спикера Кремля Дмитрия Пескова в совершенно ином виде. После этого можно будет обсуждать вопросы, касающиеся Абхазии, Осетии, Приднестровья.

"Беларусь обсудим, Мачулищи и все остальное. Особенно вход к нам, на территорию Черниговской области из Беларуси и изнасилование людей - мы это все проговорим, пусть они просто дождутся", – подчеркнул он.

По его мнению, всему свое время.