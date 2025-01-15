"Это кошмар какой-то": в Воронежской области после атаки дронами горит нефтебаза

Россияне пишут, что вечером 15 января в результате падения нескольких БПЛА в Воронежской области загорелась нефтебаза. Интересно, что враг едва ли не впервые заговорил не только об "обломках", но и о собственно дронах. 24 Канал собрал детали.

В России первые недели 2025 года стали черными днями для нефтебаз и командных пунктов. Вся ПВО на фронте, поэтому стратегические заводы врага не прикрыты.

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Что известно об атаке на Воронежскую область 15 января

Около семи вечера по киевскому времени российские телеграм-каналы написали, что была атака на Воронеж. В пригороде якобы уничтожили несколько дронов. Российское министерство обороны сообщило, что сбитых дронов было 4, а атака длилась якобы всего 10 минут.

Впрочем, до десяти вечера были многочисленные сообщения о том, что удары продолжаются. После десяти стало известно, что поразили нефтебазу.

Видео пожара, которое распространяют во вражеских пабликах, заблюрено. Но все же заметно, что огня много.

Местные реагируют на взрывы на нефтебазе в Воронеже: смотрите видео

В целом россияне никак не могут определиться: были ли это дроны, или обломки, то ли они "упали", то ли "рухнули". Уверяют, что никто не пострадал. Также говорится о том, что беспилотников было три. Но известно, что атака до сих пор продолжается.

Впоследствии во вражеских пабликах появилась версия, мол, взрывы – результат работы ПВО над городом Лиски Воронежской области. В противовес этому другие выкладывают аудио, где четко слышен звук пролета дрона, а затем взрыв.

"Нефтебазу нашу ***шат": россияне рассказывают, где конкретно горит (внимание, нецензурная лексика!)

Как и всегда, оккупанты очень забавно реагируют в своих видео. Кроме объективного контроля, который они помогают осуществлять, россияне демонстрируют деморализацию.

Х***чат,

– обреченно говорит один из них.

Кадры пожара на нефтебазе в Лисках под песню Скриптонита:

А вот украинские пользователи шутят: уже не знают, какая это пораженная нефтебаза по счету. Сергей Стерненко написал: "В Воронежской области высокоточные обломки подожгли нефтебазу".

Андрей Коваленко из Центра противодействия дезинформации подтвердил удар: "Кучно работают дроны по России. Горит нефтебаза в Воронежской области".

Еще в украинских телеграм-каналах удивляются, почему некоторые россияне вдруг честно написали о дронах, а не только "обломках", "мы все сбили", "это горит трава". Возможно, причина в том, что правду уже не скрыть. Или в том, что Соловьев публично заявил на телевидении, мол, сколько можно рассказывать про обломки.