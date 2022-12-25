Даже соболезнования крадены: губернатор Забайкалья опубликовал обложку, посвященную Украине
Россияне еще раз доказывают, что не имеют ни достоинства, ни чести. Недавно польский журнал опубликовал обложку, которую посвятил украинский бойцам и их семьям.
Но впоследствии стало известно, что губернатор Забайкалья Александр Осипов опубликовал такое же фото в соцсети. Осипов в подписи к фото подчеркнул, что "именно так нужно праздновать новогодние дни", пишет 24 канал.
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Россияне уже не в первый раз присвоили себе эту иллюстрацию
Журналист Андрей Цаплиенко обнародовал доказательства кражи обложки польского журнала WPROST, посвященного нашим военным.
Так, еженедельник Wprost имел обложку, на которой украинские защитники обеспечивают покой семьям перед новогодними праздниками. Журналисты рассказали о преступлениях российских военных в Украине и непростом украинском Рождестве.
Однако российские пропагандисты украли обложку и опубликовали на своих ресурсах. Еще и осмелились "вставить" туда свое стихотворное "творчество" в поддержку армии захватчиков.
Война в Украине: последние новости
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что россияне готовятся начать еще одно наступление. В дополнение к атакам под Бахмутом и Авдеевкой, оккупанты готовятся потерпеть поражение и на Лиманском направлении.
- Несмотря на постоянные атаки, украинским защитникам удалось уничтожить 4 самоходных артиллерийских установки 2С7 "Пион" россиян в Донецкой области. А в районе Забарино Херсонской области – поразить штаб оккупантов, где проводилось совещание офицеров южного военного округа вооруженных сил России.
- Самой тяжелой остается ситуация на Бахмутском направлении. Однако наши защитники не теряют оптимизма и даже празднуют рождественские праздники на передовой.