Восстановленное видео приобщили к делу о нападении в "Укрэксимбанке", – глава МВД
Источник:фейсбук Дениса Монастырского
Полиция приобщила к материалам дела видео нападения на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке", которое распространили в интернете. В МВД говорят, что вскоре потерпевшая сторона предоставит и оригинал восстановленной записи.
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский. Он отметил, что оригинал видео будет вещественным доказательством, которое отправят на экспертизу.
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Уголовное производство начали еще 4 октября
Монастырский напомнил, что по заявлению журналистов начато уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности. Его начали сразу в день нападения – 4 октября.
Уверен, что расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будут объявлены согласованные прокуратурой подозрения,
– написал глава МВД.
Монастырский добавил, что такое поведение в отношении журналистов недопустимо в демократическом обществе.
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Что известно о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке":
- Журналисты брали интервью у председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера.
- Один из вопросов возмутил Мецгера. Его охрана напала на журналистов и изъяла видеозапись.
- Впоследствии видео удалось восстановить.
- Министр финансов Сергей Марченко выступил с критикой ситуации в "Укрэксимбанке".
- Мецгер извинился и написал заявление на увольнение.
Текст публикации Дениса Монастырского:
Напомню, что по заявлению журналистов уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности было начато в тот же день – в понедельник, 4 октября.
Уверен, что расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будут объявлены согласованные прокуратурой подозрения.
От себя добавлю, что такое поведение к сотрудникам СМИ недопустимо в демократическом обществе и обязательно получит надлежащую правовую оценку правоохранителей.