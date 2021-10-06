Восстановленное видео приобщили к делу о нападении в "Укрэксимбанке", – глава МВД

Полиция приобщила к материалам дела видео нападения на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке", которое распространили в интернете. В МВД говорят, что вскоре потерпевшая сторона предоставит и оригинал восстановленной записи.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский. Он отметил, что оригинал видео будет вещественным доказательством, которое отправят на экспертизу.

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Уголовное производство начали еще 4 октября

Монастырский напомнил, что по заявлению журналистов начато уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности. Его начали сразу в день нападения – 4 октября.

Уверен, что расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будут объявлены согласованные прокуратурой подозрения,

– написал глава МВД.

Монастырский добавил, что такое поведение в отношении журналистов недопустимо в демократическом обществе.

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Что известно о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке":

Журналисты брали интервью у председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера.

Один из вопросов возмутил Мецгера. Его охрана напала на журналистов и изъяла видеозапись.

Впоследствии видео удалось восстановить.

Министр финансов Сергей Марченко выступил с критикой ситуации в "Укрэксимбанке".

Мецгер извинился и написал заявление на увольнение.

Текст публикации Дениса Монастырского: