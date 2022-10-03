Какую тактику выбрали оккупанты для обороны Востока: мнение военного эксперта
Оккупанты строят оборонительные рубежи возле города Сватово на Луганщине, однако для формирования качественной обороны у них нет времени. На севере Луганщины есть пространство для действий ВСУ, а вот линия столкновения с так называемым ЛНР давно хорошо укреплена еще сепаратистами.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров. Ранее сообщалось, что в ВСУ подтвердили взятие Торского на подходе к Кременной.
Интересно Полковник запаса описал, как дальше будут развиваться события на фронте и какой будет зима.
Оккупанты строят оборонные рубежи возле города Сватово
Федоров отметил, что судя по сообщениям, которые приходят с фронта, оккупанты пытаются истерически строить оборонительные сооружения в районе города Сватово. Однако для построения более или менее надежных защитных линий необходимо длительное время.
Его у россиян нет,
– отметил военный эксперт.
Оборона Кременной
Он продолжил, что еще один вопрос состоит в том, как оккупанты будут использовать войска, вышедшие из Лимана в сторону Кременной. Штрафных батальонов в России сейчас нет, однако этих военных задействуют в тех частях, которые будут в первую очередь бросать в бой.
"Чтобы они кровью искупили свою вину, бросив без разрешения свои позиции и попытавшись спасти свои жизни. Так, я думаю, будет действовать российское командование", – подчеркнул Федоров.
Федоров о том, какую тактику выбрали оккупанты для обороны Востока: смотрите видео
Другие направления Луганщины
Военный эксперт добавил относительно других направлений Луганской области. Там есть серьезные оборонительные линии, выстроенные еще сепаратистами вдоль бывшей линии столкновения.
А вот на севере Луганщины, захваченной весной этого года, там, мне кажется, большое пространство для действий ВСУ. Это, конечно, будет решать Генштаб, а я просто размышляю, глядя на карту,
– подытожил он.
Новости Луганщины: последние события
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- Ситуация в Луганской области остается напряженной. В частности, для российских захватчиков, которые говорят местным, что они ненадолго.
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