На Востоке оккупанты совершили 9 атак: идут бои, ликвидировано много оккупантов и их техники

Российские захватчики на 80 день войны против Украины не отказались от своих целей и продолжают наступление. Только в течение 14 мая оккупанты совершили 9 атак на Востоке.

Украинские воины за день уничтожили 80 российских оккупантов

О ситуации на Востоке рассказали в пресс-службе оперативно-тактической группировки "Восток". Там заявили, что 14 мая россияне совершили 9 атак.

Это важно 6 выстрелов из миномета: Россия вечером обстреляла Сумщину

Также украинские защитники отметили, что бои с войсками агрессора продолжаются до сих пор.

В течение суток бесстрашные Вооруженные Силы Украины нанесли врагу немалые потери на Востоке. В частности, ВСУ удалось уничтожить:

личного состава – до 80;

танков – 3;

БТР – 2;

артиллерия – 1;

минометы – 4;

АТТ – 3;

БПЛА – 3.

Какая ситуация на фронте: последние новости

В Генштабе ВСУ утром 14 мая сообщили свежие потери российских военных. Сообщается, что на войне в Украине уже погибли более 27 тысяч российских военных.

Как известно, Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление на Изюмском и Харьковском направлениях. Поэтому россияне решили отступать и взорвали три моста, чтобы замедлить контрнаступление наших защитников.

В Институте изучения войны допустили, что Украина выиграла битву за Харьков. Россияне не смогли ни оцепить город, ни захватить. Кроме того, войска агрессора не пытались удержать свои позиции.

Утром 14 мая в Генштабе ВСУ подтвердили, что россияне отступают по Харьковскому направлению. Вооруженные силы России впервые за долгое время не бомбили Харьков, но беспощадно били по области.

В вечерней сводке в Генштабе ВСУ отметили, что на Харьковском направлении российские оккупанты сосредоточили все свои основные усилия на удержании ранее занятых позиций. Они пытаются контролировать маршруты снабжения по автодорогам к северу и востоку от областного центра – Харькова.

Также сообщалось, что российские военные проводят штурмовые действия на Донбассе и, к сожалению, имеют частичный успех в районе Авдеевки. Кроме того, оккупанты усиливают противовоздушную оборону на острове Змеиный.

Ранее – на юге сбили российский самолет: смотрите видео