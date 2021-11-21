ВОЗ хочет мобилизовать силы для помощи мигрантам на польско-белорусской границе
Источник:"БЕЛТА"
Ситуация на белорусско-польской границе ухудшается – каждый день туда прибывает все больше мигрантов. На фоне этого в ВОЗ заявили о намерении мобилизовать силы, чтобы помочь беженцам.
Об этом сообщил директор по противодействию чрезвычайной ситуации Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Джеральд Рокеншауб.
Читайте также Миграционный кризис: на границе Беларуси обнаружили первый случай COVID-19
Ситуацию на белорусско-польской границе как минимум можно назвать непростой, она вызывает большое беспокойство. Беженцы жаловались на здоровье, у некоторых есть хронические заболевания,
– сказал он.
По его словам, ВОЗ вступает в диалог, чтобы узнать, чем может помочь со своей стороны:
- предоставлять медикаменты, медицинские средства;
- действовать в развитии медицинской инфраструктуры.
Мигранты не хотят домой
Джеральд Рокеншауб отметил, что большинство мигрантов не намерены возвращаться домой. Однако Всемирную организацию здравоохранения сперва интересует медицинский аспект.
Мы мобилизуем нашу помощь в плане оказания поддержки медикаментами, международными пакетами с медицинской помощью и предметами гигиены. Работаем с ООН, ЮНИСЕФ и Красным Крестом,
– добавил медик.
К теме Польша сделает все, чтобы остановить дьявола, – Моравецкий о закрытии границы с Беларусью
Ситуация на границе Беларуси и Польши
- На польско-белорусской границе 8 ноября обострилась ситуация. Толпа мигрантов двинулась из Беларуси, из-за чего Варшава увеличила количество военных на линии разграничения.
- В Евросоюзе разработали план для борьбы с нелегальной перевозкой мигрантов. Ряд операций планируют реализовать уже в 2022 году. Планируют осуществить более 1,4 тысячи арестов.
- Генерал армии США Бен Ходжес убежден, что скопление беженцев вдоль границы Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией связано с агрессией России в Украине и вокруг нее.