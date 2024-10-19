От Одессы до Черкасс: все, что известно о ночном авианалете России на Украину

В ночь на 19 октября Россия устроила воздушный террор Украины. Взрывы раздавались от Одессы до Киева. Противник ударил с разных направлений различным вооружением: ракетами, дронами и КАБами.

Вечером 18 октября, около 22:00 оккупанты запустили первую партию ударных дронов. Уже несколько часов продолжается вражеская воздушная атака.

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Россия атакует из разного оружия

Так, враг осуществил запуски "Шахедов" с разных направлений. Сначала под ударом оказались южные регионы и центральные. Тогда БПЛА начали свое движение с территории оккупированной Херсонщины и акватории Черного моря.

Чуть позже противник атаковал дронами с севера – с российской территории. "Шахеды" летали чуть ли не над всей Украиной: от Одессы до Чернигова. Уже ближе к утру угроза возникла и для западных регионов, в частности Хмельницкой области.

Кроме беспилотников, в ночь на 19 октября оккупанты использовали КАБы и ракеты. Где-то около 06:00 Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Через несколько минут стало известно о движении скоростной цели в направлении Николаевщины. Впоследствии военные предупредили о пусках крылатых ракет по Центральной Украине, особая опасность нависла над Черкасской областью.

Кроме того, телеграмм-каналы Киева пишут, что столицу атаковали не "Шахеды", а неизвестные дроны. Они имеют отличные звук и форму от характерных для иранских БПЛА.

Где раздавались взрывы

Одесская область : Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для Одесской области в 20:42. Враг атаковал областной центр двумя ракетами, взрывы прозвучали в 21:01. В результате ракетного удара в Одессе повреждена жилая застройка, вспыхнул пожар. Утром глава ОВА Олег Кипер уточнил, что россияне попали в частный сектор, где большое количество жилых домов. В результате атаки произошло возгорание трехэтажного здания и двух легковых автомобилей рядом. Пожар оперативно ликвидировали наши пожарные. Также повреждено более 10 частных домов. Люди не пострадали.

Последствия удара по Одессе / Фото Олег Кипер

Черниговская область : Враг ночью нанес удар по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине. Из-за попадания возник пожар, который за несколько часов локализовали.

Киевская область : Более 3,5 часов длилась тревога для столицы. БПЛА заходили на Киев с разных направлений. В городе раздавались взрывы. Это работала ПВО, которая уничтожила все вражеские дроны. В результате падения обломков есть разрушения и пострадала. В Днепровском районе поврежден фасад дома, молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности. Небольшой обломок БПЛА попал в помещение украинки через окно балкона.

В Дарницком районе обломками повреждены фасады нескольких домов, балконы, выбиты окна, повреждены авто, есть незначительные разрушения помещения одного из ресторанов. Также зафиксировано падение обломков на открытой территории.

Сумская область: Около 00:00 в Шостке Сумской области раздавались взрывы. В ОВА уточнили, что враг нанес по региону удар КАБами и дронами. "Шахеды" атаковали энергетику, а управляемые бомбы упали на объекты гражданской инфраструктуры. В прокуратуре добавили, что оккупанты сбросили три КАБа на центральную часть города Шостка.

В ГСЧС заявили, что враг атаковал пожарно-спасательное подразделения в Частично разрушено здание. На момент атаки личный состав находился в укрытии.

Авиационный удар по подразделению ГСЧС в Шостке / Фото ГСЧС

В результате удара по Шостке ранения получили восемь человек, пятеро из которых – работники ГСЧС. Повреждены пять административных зданий, жилая многоэтажка, лечебное учреждение, школа и городская типография.

Известно также, что противник нанес ракетный удар по Черкассам и Николаевской области. Взрывы раздавались и на Хмельницкой области.

Аварийные отключения в двух областях

В "Укрэнерго" рассказали, что ночью россияне атаковали энергетические объекты в нескольких областях. В результате повреждения оборудования – введены аварийные отключения в Сумской и Черниговской областях (частично).

Отдельно, в "Сумыоблэнерго" заявили, что в 08:57 на территории Сумщины введены графики аварийных отключений с 1 по 5 очереди. Будут обесточены Шосткинский, Конотопский и часть Сумского района. Позже появилось сообщение о начале отключений для 6-10 очередей (с 10:57). Стало известно, что потребители 1 – 5 очередей запитаны.

Восстановительные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью.