Атака России в ночь на 18 сентября: все про волны "Шахедов" и пуски крылатых ракет

Сначала поздно вечером захватчики выпустили из временно оккупированного Крыма и России дроны-камикадзе. Впоследствии из Оленегорска в сторону пусковых рубежей вылетели стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95мс.

Вечером 17 сентября мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ сообщали о движении "Шахедов". После полуночи 18 сентября в ПС ВСУ подтвердили информацию о вылете российских самолетов Ту-95мс.

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Подробности угрозы со стороны России

Накануне Россия терроризировала Украину

Под утро 17 сентября страна-агрессор провела смешанную атаку. Россияне выпустили ударные беспилотники и ракеты.

Наша ПВО сбила все 6 дронов-камикадзе и 5 ракет типа Х-101/Х-555. В Николаевской и Одесской областях раздавались взрывы.

К несчастью, есть попадания. Применив тактику сложного маневрирования, оккупанты нанесли ракетный удар по сельскохозяйственным угодьям и зернохранилищу в Березовском районе Одесской области. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Начались отбои по областям.Силы обороны Юга пишут – доразведка. Тревога продолжается, до отбоя следует находиться в безопасных местах.Крылатые ракеты в Хмельницкой области, пишут ВС. В области слышны звуки взрывов, сообщило Суспільне.ВС отметили ракетную угрозу для Винницкой области и движение ракет в западном направлении.Ровно, Хмельницкий, Черновцы – тревога. Ракеты смещают курс западнее. 4:58 По сообщению Воздушных сил, сейчас крылатые ракеты следуют в направлении Черкасской области!Тревога на Юге. Только Запад пока не "красный". Воздушные силы написали: "Группа ракет двигается с востока в юго-западном направлении (курс может меняться)".Воздушная тревога была объявлена в Центре, учитывая Киев, на Севере и Востоке Украины.Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога. Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС, – Воздушные силы. Мониторы также отмечают, что как раз могли состояться пуски ракет.Отбой угрозы "Шахедов".Одесчина – отбой по угрозе "Шахедов"! Николаевщина, Херсонщина – продолжается боевая работа! – ПС.Стратегическая авиация врага постепенно прибывает в зону, откуда может быть осуществлен пуск ракет.Жителей Николаевской области попросили находиться в укрытиях.Воздушные силы снова предупредили Одесскую область об угрозе применения российскими оккупантами ударных БПЛА.Стало известно о движении вражеских ударных беспилотников в направлении Очакова.ПС ВСУ предупредили жителей Херсонщины и Николаевщины об угрозе применения дронов-камикадзе.Жителей Одесской области предупредили об угрозе применения "Шахедов". Впоследствии раздался отбой.Воздушные силы подтвердили взлет до 7 Ту-95мс из Оленегорска. Украинцев предупредили о возможных запусках крылатых ракет и призвали не игнорировать сигналы тревоги.