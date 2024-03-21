В большинстве областей Украины – воздушная тревога: Россия запустила ракеты

С самолетов Ту-95МС, вероятно, произошли пуски крылатых ракет, об этом проинформировали украинцев Воздушные силы. В ряде областей Украины сразу объявили воздушную тревогу.

Взлёт стратегических бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области России состоялся примерно после полуночи, в начале суток 21 марта. В 00:53 Воздушные силы написали об этом в социальных сетях.

Чуть раньше В Воздушных силах сообщили о взлете Ту-95: возможен массированный ракетный удар

Более двух часов самолеты летели в зону пусков. В 02:58 стало известно, что они совершили маневр и, вероятно, выпустили крылатые ракеты. Далее читайте в хронологической последовательности, что происходило во время атаки врага.

Воздушная тревога ночью 21 марта: что известно

03:24, 21 марта По состоянию на 03:25 воздушную тревогу объявили почти по всей Украине, за исключением Запада. Следует немедленно позаботиться о безопасности, если вы находитесь в "красной" области. 03:10, 21 марта Мониторинговые каналы сообщили, что в воздухе может быть до 11 бортов ТУ-95МС. Речь идет о 9 бортах с аэродрома "Оленья" и еще 2 – с "Энгельса". Как раз эти самолеты и могли осуществить первые пуски, следовательно, через час ракеты могут залететь на территорию Украины.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и отправляйтесь в укрытие или другое безопасное место (или применяйте правило двух стен, если других вариантов нет). Также не следует стоять возле окон и нельзя снимать работу ПВО.

Заметим, что предыдущая массированная ракетная атака на Украину состоялась более месяца назад, 15 февраля. Враг тогда, как информировали Воздушные силы ВСУ, применил 26 ракет. Обезвредить удалось 13 из них. Говорится о 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, еще 2 ракеты "Калибр" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, а также – одну баллистическую ракету "Искандер-М".