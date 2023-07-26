Сколько ракет можно запустить с 12 бортов: военный эксперт назвал примерные цифры

К вечеру 26 июля в Украине звучит уже вторая масштабная воздушная тревога. Пока известно о пусках ракет с 12 российских бортов.

Россия на последней неделе усиленно готовилась к массированной атаке по всей Украине. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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Сколько ракет может выпустить Россия

В Воздушных Силах предупредили о пусках крылатых ракет с 12 бортов стратегической авиации России из Каспийского моря.

Речь может о 40 – 50 ракетах, в зависимости от того, какие ракеты запускали и с каких бортов. Ту-95 и Ту-22 могут нести разное количество ракет. Это мощная атака,

– подчеркнул Алексей Гетьман.

Россияне запустили не только крылатые ракеты, но и "Кинжалы" и "Искандеры".

Учитывая, что в последнее время Россия атаковала в основном южные области, в частности Одесскую и Николаевскую, за это время они смогли подготовиться к более массированной атаке. На это оккупантам ушла примерно неделя.

Воздушная тревога в Украине: что известно

О новой угрозе ракетных атак стало известно 26 июля примерно в 17 вечера. В Воздушных силах сообщили сначала о скоростных ракетах с севера и угрозе Харькову. Впоследствии информацию уточнили, написав, что воздушные цели изменили направление курса на Днепр.

Менее чем через час сообщили, что в Днепре работает ПВО. Воздушные силы обновили данные, отметив, что крылатые ракеты были на подступах к Винницкой и Одесской областям.

Впоследствии взрывы прогремели в Хмельницкой области. В Хмельницкой ОВА подтвердили, что это работа ПВО.

Взрывы слышали и в Тернопольской области. Противовоздушная оборона уничтожала цели летевших очень низко оккупантов.

Вскоре во Львовской ОВА подчеркнули, что ракеты вошли в воздушное пространство области. По состоянию на 20:15 угроза сохраняется.