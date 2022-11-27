В Кривом Роге прогремели взрывы во время воздушной тревоги

27 ноября 2022 , 08:38
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Александр Вилкул

Утром 27 ноября в некоторых областях Украины были объявлены сигналы воздушной тревоги. В некоторых регионах слышали взрывы.

В частности, во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Кривом Роге. Об этом сообщали местные телеграм-каналы, однако почти сразу эту информацию подтвердил руководитель военной администрации Александр Вилкул.

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Кривой Рог – ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях,
– написал он.

Заметьте! Во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытии. Оставаться там следует до тех пор, пока не будет сигнала об отбое. Если же вы не можете перейти в укрытие, то хоть воспользуйтесь правилом двух стен. Это может спасти вам жизнь.

Взрывы прогремели и в Запорожье

Кроме того, телеграм-канал monitor сообщил, что звуки взрывов раздались и в Запорожье. Пока официальные представители города информацию о "прилетах" не предоставляли.

Недавние атаки на Запорожье:

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Автор: Марта Касіянчук