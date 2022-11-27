В Кривом Роге прогремели взрывы во время воздушной тревоги
27 ноября 2022 , 08:38Читати новину українською
Источник:Александр Вилкул
Утром 27 ноября в некоторых областях Украины были объявлены сигналы воздушной тревоги. В некоторых регионах слышали взрывы.
В частности, во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Кривом Роге. Об этом сообщали местные телеграм-каналы, однако почти сразу эту информацию подтвердил руководитель военной администрации Александр Вилкул.
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Кривой Рог – ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях,
– написал он.
Взрывы прогремели и в Запорожье
Кроме того, телеграм-канал monitor сообщил, что звуки взрывов раздались и в Запорожье. Пока официальные представители города информацию о "прилетах" не предоставляли.
Недавние атаки на Запорожье:
- Накануне, 25 ноября, враги цинично ударили по пригороду Запорожья. На этот раз попали рядом с больницей. Предварительно глава областной военной администрации Александр Вилкул сообщил, что люди не пострадали. Однако враг повредил здания. В частности, в них выбило окна.
- Российские захватчики атаковали Запорожскую область и 23 ноября. Тогда россияне ударили в родильное отделение, где находились роженица с младенцем и врач. К сожалению, ребенок, рожденный два дня перед атакой, погиб. Мать и врача достали из-под завалов живыми.
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