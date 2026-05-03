В Латвии и Эстонии объявляли тревогу: с чем это было связано

Жителей нескольких регионов Латвии и Эстонии утром 3 мая предупредили о возможной угрозе беспилотников. Причиной назвали военные действия России против Украины и риск попадания дронов в воздушное пространство этих стран.

Об этом заявили Национальные вооруженные силы Латвии в соцсети X и Министерство внутренних дел Эстонии в фейсбуке.

Что известно об угрозе дронов в Латвии и Эстонии?

Около 3:00 ночи предупреждение получили жители эстонских уездов Вирумаа и Ида-Вирумаа. Уже в 5:30 Силы обороны Эстонии отменили тревогу, отметив, что угроз в воздушном пространстве страны не зафиксировано.

В МВД Эстонии уточнили, что оповещение разослали из-за возможности того, что беспилотники, связанные с боевыми действиями России против Украины, могут оказаться над территорией страны.

Примерно в 4:00 подобные сообщения получили и жители латвийских городов Алуксне, Балви, Лудзе, Резекне и Краслава. Через несколько часов Национальные вооруженные силы Латвии сообщили об исчезновении потенциальной угрозы.

Национальные вооруженные силы совместно с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить способность немедленно реагировать на потенциальную угрозу... Пока продолжается российская агрессия в Украине, возможно повторение случаев, когда иностранный беспилотный летательный аппарат влетает в воздушное пространство Латвии или приближается к нему,

– заявили в ведомстве.

По данным латвийских и эстонских медиа, инциденты могли быть связаны с атакой украинских дронов на Ленинградскую область России.

Стоит отметить, что о атаке беспилотников на Ленинградскую область писали также и российские СМИ. В частности, дроны летели на порт Приморска, после чего там возник пожар.

