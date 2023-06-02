Был запуск ракет и "Шахедов": в Украине воздушная тревога была во всех областях
2 июня 2023, 01:41Читати новину українською
Источник:Карта воздушных тревог
Ночью 2 июня по Украине снова распространилась воздушная тревога. Возникла угроза новой ракетной атаки со стороны России.
Ранее телеграм-каналы предупреждали о запусках ракет, а россияне поднимали ТУ-95мс. Поэтому игнорировать тревогу упорно не рекомендуют. Если слышите сирены, направляйтесь в укрытие. Ни в коем случае не снимайте работу ПВО.
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"Взрывы в городе. ПВО работает. На Киев сунет еще волна БПЛА", – Кличко.03:05 "В Киеве работает ПВО! Находитесь в укрытиях!" – КГВА.
"Просим жителей области оставаться в укрытиях и других безопасных местах до окончания воздушной тревоги. Кроме того, ни в коем случае не снимайте работу ПВО и не публикуйте в сети. Такие действия могут навредить нашим защитникам", – КОВА.03:00 Тревога в Ровенской области.02:50 Мониторинговые каналы утверждают, что ракеты уже залетели в воздушное пространство Украины. Тревогу объявили еще в Черновицкой области и на Хмельнитчине. 02:05 В Черкасской ОВА сообщили о повышенной опасности в регионе. 02:01 Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу и не снимать работу ПВО. 01:57 Тревогу объявили в Киеве и области, Житомирской, Винницкой и Черниговской областях. 01:45 Сообщений о ракетах в нашем воздушном пространстве не было. 01:30 Сирены начали раздаваться во всех центральных, восточных и южных областях. 01:10 По информации мониторов, были пуски ракет с Ту-95 из района Каспия. 01:00 Тревога распространилась на Днепропетровскую и Кировоградскую области. 00:35 В телеграм-каналах сообщили, что в России несколько Ту-95мс улетают к пусковым рубежам. 00:30 В Николаевской, Херсонской, Запорожской областях объявили воздушную тревогу. Сообщалось об угрозе атаки дронами – очевидно, "Шахедами".
Вероятно, россияне снова хотят совершить комбинированный обстрел: ракетами и беспилотниками.
Предыдущая атака оккупантов: что известно
- Россияне ночью 1 июня снова атаковали Украину 10 баллистическими ракетами "Искандер". ПВО сбило все цели, однако обломки повредили детскую поликлинику в Киеве и десятки многоэтажек.
- Погибли две женщины и ребенок. Они бежали в укрытие в поликлинике, но это было закрыто.
- Президент Зеленский заверил, что все виновные будут наказаны, в КГВА подчеркивают, что укрытия больше не будут запираться.
- Власти объясняют закрытые укрытия "ремонтными работами". Также "волновались", что бездомные и вандалы будут организовывать там приюты.
- Начали расследование. Правоохранители уже задержали трех чиновников Деснянской райгосадминистрации и охранника медучреждения. Им готовят подозрения.