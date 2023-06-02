Был запуск ракет и "Шахедов": в Украине воздушная тревога была во всех областях

Ночью 2 июня по Украине снова распространилась воздушная тревога. Возникла угроза новой ракетной атаки со стороны России.

Ранее телеграм-каналы предупреждали о запусках ракет, а россияне поднимали ТУ-95мс. Поэтому игнорировать тревогу упорно не рекомендуют. Если слышите сирены, направляйтесь в укрытие. Ни в коем случае не снимайте работу ПВО.

Важно Закрытое укрытие и задержание виновных: все, что известно об атаке по Киеву в День защиты детей

Предыдущая атака оккупантов: что известно

Россияне ночью 1 июня снова атаковали Украину 10 баллистическими ракетами "Искандер". ПВО сбило все цели, однако обломки повредили детскую поликлинику в Киеве и десятки многоэтажек.

Погибли две женщины и ребенок. Они бежали в укрытие в поликлинике, но это было закрыто.

Президент Зеленский заверил, что все виновные будут наказаны, в КГВА подчеркивают, что укрытия больше не будут запираться.

Власти объясняют закрытые укрытия "ремонтными работами". Также "волновались", что бездомные и вандалы будут организовывать там приюты.

Начали расследование. Правоохранители уже задержали трех чиновников Деснянской райгосадминистрации и охранника медучреждения. Им готовят подозрения.

Полетели отбои по стране.Мониторинговые каналы уверены, что вражеских аппаратов и ракет в воздухе уже нет, но продолжается доразведка, чтобы в этом убедиться.Волынь, Львов, Закарпатье – тревога. "Красная" уже вся Украина.Тернополь, Ивано-Франковск – тревога."Взрывы в городе. ПВО работает. На Киев сунет еще волна БПЛА", – Кличко."В Киеве работает ПВО! Находитесь в укрытиях!" – КГВА."Просим жителей области оставаться в укрытиях и других безопасных местах до окончания воздушной тревоги. Кроме того, ни в коем случае не снимайте работу ПВО и не публикуйте в сети. Такие действия могут навредить нашим защитникам", – КОВА.Тревога в Ровенской области.Мониторинговые каналы утверждают, что ракеты уже залетели в воздушное пространство Украины. Тревогу объявили еще в Черновицкой области и на Хмельнитчине.В Черкасской ОВА сообщили о повышенной опасности в регионе.Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу и не снимать работу ПВО.Тревогу объявили в Киеве и области, Житомирской, Винницкой и Черниговской областях.Сообщений о ракетах в нашем воздушном пространстве не было.Сирены начали раздаваться во всех центральных, восточных и южных областях.По информации мониторов, были пуски ракет с Ту-95 из района Каспия.Тревога распространилась на Днепропетровскую и Кировоградскую области.В телеграм-каналах сообщили, что в России несколько Ту-95мс улетают к пусковым рубежам.В Николаевской, Херсонской, Запорожской областях объявили воздушную тревогу. Сообщалось об угрозе атаки дронами – очевидно, "Шахедами".Вероятно, россияне снова хотят совершитьракетами и беспилотниками.