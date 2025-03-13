По всей Украине была воздушная тревога: взлетал МиГ-31К
- 13 марта по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К, потенциального носителя гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
- Уже в 12:52 угроза от МиГ-31К была отменена.
Воздушную тревогу по всей Украине объявляли днем 13 марта. Это произошло из-за взлета МиГ-31К.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Что известно о воздушной тревоге
Воздушную тревогу по всей территории Украины объявили около 12:34. В Воздушных силах сообщили о взлете МиГ-31К, который является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую украинским средствам ПВО трудно перехватить.
Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги,
– говорится в сообщении.
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Тревоги объявлены по всей территории Украины: смотрите на карте
Уже в 12:52 в Воздушных силах сообщили об отбое угрозы по МиГ-31К.
Напомним, что в ночь на 13 марта в ряде областей также объявляли воздушную тревогу. Была угроза ударов "Шахедов".