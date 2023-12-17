Россияне запустили по Украине "Шахеды": уже сбиты первые дроны-камикадзе

Российские захватчики вечером 17 декабря запустили свои беспилотные летательные аппараты типа "Шахед" по территории нашего государства. Поэтому воздушная тревога звучала в ряде регионов Украины.

Вражеские воздушные цели в небе также сбивала украинская противовоздушная оборона. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Россия в очередной раз атаковала украинские области "Шахедами"

В Воздушных силах ВСУ около 18:18 сообщили, что российские беспилотные начали движение на Днепропетровскую область нашего государства. Тогда, по предварительной информации, это могли быть дроны-камикадзе типа "Шахед".

Уже через 10 минут военные предупредили об опасности жителей Павлограда, отметив, что беспилотники двигаются к ним. Поэтому призвали граждан немедленно пройти в укрытие.

В 19:52 стало известно, что российские дроны летят из Херсонской области в направление Николаевской. Через 20 минут, по данным Воздушных сил, беспилотники уже были в Николаевской области и двигались в сторону Кривого Рога.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в 20:23 рассказал, что в Павлоградском районе украинские военные "минуснули" два вражеских беспилотника.

Спасибо защитникам и защитницам за чистое украинское небо!

– написал он.

По состоянию на 20:40 воздушная тревога продолжается в Николаевской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Луганской областях, а также в аннексированном Крыму.



Воздушная тревога в Украине 17 декабря / Скриншот 24 Канала

Около 20:46 Воздушные силы сообщили, что российский беспилотник типа "Шахед" двигается в направлении Кропивницкого.

21:55 Воздушные силы предупредили, что "Шахед" в Черкасской области. И что он двигается в западном направлении.

По состоянию на 22.25 воздушная тревога объявлена в Черкасской и Винницкой областях.

Россияне ночью 17 декабря атаковали Украину "Шахедами"