Россияне запустили "Шахеды" по Одесской области: в регионе работает ПВО

Российские захватчики поздно ночью 4 сентября снова обстреляли Юг Украины ударными беспилотниками. Так, оккупанты запустили по Одесской области "Шахеды".

Кроме того, в самой области сообщали о работе противовоздушной обороны. 24 Канал призывает жителей Одесской области устремляться к укрытиям, ведь это может сохранить жизнь и помочь нашим защитникам эффективно отработать по враждебным целям.

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Что известно о воздушной тревоге в Одесской области

Какие базовые правила для пребывания в укрытиях во время тревоги

Когда раздается сигнал воздушной тревоги, важно немедленно искать убежища в назначенном укрытии. Непосредственная угроза охватывает не только возможность прямого удара, но и опасность ударной волны, которая, как известно, может повлечь за собой серьезные травмы или смертельные случаи.

Также рекомендуется придерживаться правила "двух стен", предусматривающего поиск убежища в комнате с двумя стенами. Кроме того, важно держаться подальше от окон и дверей, чтобы предотвратить потенциальную опасность. Ни в коем случае нельзя выходить на балкон во время тревоги.

В случае, если укрытия поблизости нет, можно найти убежище в своих жилищах. Оптимальным выбором для таких обстоятельств ванная комната, туалет или коридор.