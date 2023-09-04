Россияне запустили "Шахеды" по Одесской области: в регионе работает ПВО

4 сентября 2023, 02:34
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Российские захватчики поздно ночью 4 сентября снова обстреляли Юг Украины ударными беспилотниками. Так, оккупанты запустили по Одесской области "Шахеды".

Кроме того, в самой области сообщали о работе противовоздушной обороны. 24 Канал призывает жителей Одесской области устремляться к укрытиям, ведь это может сохранить жизнь и помочь нашим защитникам эффективно отработать по враждебным целям.

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Что известно о воздушной тревоге в Одесской области

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05:00 Группа ударных БПЛА в Килийском районе Одесской области. Очередная группа БПЛА в акватории Черного моря в направлении южных районов Одесской области. Двигаются по тому же маршруту, что и предыдущие, – ВС.04:30 Воздушные силы сообщили об очередной группе ударных БПЛА в Килийском районе Одесской области, двигающихся вдоль границы с Румынией.04:00 Вновь группа ударных БПЛА с акватории Черного моря в направлении Измаильского района, пишут Воздушные силы.03:45 Угроза для Одесской области все еще есть. Для центральных областей отбой, но тревогу объявили еще в Херсонской области.03:25 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях. Мониторы пишут о предполагаемом пуске "Калибров" или фальш-цели.02:36 Воздушные силы также сообщили об опасности Килийского района Одесской области. Они призывали находиться жителей этого района в укрытиях.02:31 Воздушные силы призвали жителей Измаильского района находиться в укрытиях.02:28 Телеграм-канал Monitor отметил, что угроза существует только для Измаильского района Одесской области из-за ударных БПЛА. Других реальных угроз сейчас нет.02:25 В Воздушных силах сообщили об опасности жителей села Приморское Одесской области. Там подчеркнули, что враг может применить беспилотники по населенному пункту.02:15 Мониторинговый телеграм-канал Monitor рассказал о работе ПВО в Одесской области.02:08 Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил об угрозе Измаильскому району Одесской области. Он призвал жителей района находиться в укрытиях, а также не снимать ПВО. 02:00 В Воздушных силах была объявлена воздушная тревога в Одесской области. Сирены звучали из-за опасности применения россиянами ударных БПЛА типа "Шахед".

Какие базовые правила для пребывания в укрытиях во время тревоги

  • Когда раздается сигнал воздушной тревоги, важно немедленно искать убежища в назначенном укрытии. Непосредственная угроза охватывает не только возможность прямого удара, но и опасность ударной волны, которая, как известно, может повлечь за собой серьезные травмы или смертельные случаи.
  • Также рекомендуется придерживаться правила "двух стен", предусматривающего поиск убежища в комнате с двумя стенами. Кроме того, важно держаться подальше от окон и дверей, чтобы предотвратить потенциальную опасность. Ни в коем случае нельзя выходить на балкон во время тревоги.
  • В случае, если укрытия поблизости нет, можно найти убежище в своих жилищах. Оптимальным выбором для таких обстоятельств ванная комната, туалет или коридор.

Автор: Владислав Кравцов