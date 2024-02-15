По всей Украине была воздушная тревога: Россия атаковала ракетами

Воздушные силы проинформировали украинцев, что с самолетов Ту-95МС произвели пуски крылатых ракет. Реагируя на угрозу, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Впоследствии тревога стала всеукраинской.

О взлете стратегических бомбардировщиков с аэродрома Оленья в Мурманской области России стало известно еще около 2 ночи 15 февраля. Несколько часов самолеты добирались до зоны пусков. Также могли состояться запуски "Калибров".

Немного ранее Воздушные силы предупредили о взлете Ту-95мс: когда самолеты будут у пусковых рубежей

Далее читайте в хронологической последовательности, что происходило во время атаки врага.

Воздушная тревога 15 февраля: что известно

Отбой ракетной опасности объявили во всех областях Украины.Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе есть попадания. По предварительной информации, в нескольких домах Львова на улице Научной взрывной волной выбило окна. Информации о пострадавших пока нет.В Ивано-Франковской области прогремели взрывы.На Запорожье есть попадание в инфраструктурный объект. Ранен 1 человек.Ракеты снова летят в направлении Львова. В городе прогремели повторные взрывы.В Хмельницкой области прогремели взрывы.Ракеты летят на Ивано-Франковскую область. Однако курс постоянно менялся – ракеты фиксировали то во Львовской области, то в Хмельницкой.Во Львове прогремели мощные взрывы. В ОВА сообщили, что работает ПВО.Воздушные силы предупредили, что ракеты заходят во Львовскую область.Ракеты маневрируют в воздушном пространстве Украины. Так, часть ракет зафиксировали в Волынской области. Еще одна группа крылатых ракет направляется в Хмельницкую область из Винницкой области. Также с Черниговщины ракеты летят на Киев.Взрывы прогремели в Запорожье.Взрывы прогремели в Киеве. Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.Враг запустил в направлении Днепра авиационную ракету Х-59. В области раздались взрывы.В Киевской области прогремели взрывы. Там работала ПВО.Максим Козицкий предупредил, что ракеты курсируют в Винницкой области. Ракеты движутся на Запад Украины, поэтому стоит находиться в укрытиях.Воздушные силы сообщили, что ракеты маневрируют 4 пределах 4 областей – из Киевской области на Черкасскую, Винницкую и Житомирскую.

Напомним, в Украине в канун, 14 февраля, объявляли масштабную воздушную тревогу из-за МиГ-31К, который может запускать ракеты "Кинжал".

А примерно в полночь россияне атаковали Чугуев в Харьковской области. Под удар попал жилой район, по меньшей мере один человек погиб.

Залетела вторая группа крылатых ракет – в настоящее время находится в Сумской области, летит в направлении Полтавщины, – ВС.Ракеты с "тушек" нацелены на Киев. Также, похоже, "Калибры" заворачивают, чтобы зайти на столицу с востока. Сейчас уже есть ракеты в Житомирской области, курсом на Киев, пишут Воздушные силы.Ракеты долетели до Киева, Воздушные силы призвали горожан срочно прятаться в безопасные места.Первая группа крылатых ракет с Ту-95мс уже в Сумской области, в направлении Черниговщины. ВС говорят, что ракеты направляются на Киев. Есть также ракета в Винницкой области, курсом на запад.Ракеты зафиксировали в Черкасской области, движутся по курсу северо-восточным.Воздушные силы пишут, что ракеты со стороны Черного моря залетели к нам и угрожают Кировоградской и Днепропетровской областям. Очевидно, речь о "Калибрах".В то же время Воздушные силы написали, что уже фиксируют ракеты неназванного типа, залетевшие через территорию Херсонской области.По состоянию на это время тревогу объявили почти во всех областях, кроме западных.По информации мониторинговых каналов, пуски состоялись примерно в 04:20. Речь о ракетах типа Х-101/555/55, которые запускают стратегические бомбардировщики Ту-95.

Предыдущая массированная ракетная атака на Украину состоялась 7 февраля. Тогда враг применил комбинированную тактику, потратив 20 "Шахедов", 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 4 ракеты Х-22, 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", 3 баллистические ракеты "Искандер-М" и 5 зенитных управляемых ракет С-300. Под ударами сильнее всего были Киев, Харьков, Николаев и Львовская область.

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