Это идеологическое поражение России, – Воздушные силы об уничтожении "аналоговнетных" ракет "Кинжал"

За более чем год полномасштабного вторжения силы ПВО наращивались, а вместе с ними – возможности сбивать российские ракеты. В мае 2023 года произошло то, что без преувеличения ошеломило весь мир.

Речь идет о том, что в мае этого года Воздушные силы ВСУ впервые сбили аэробалистическую ракету "Кинжал". Сделать это удалось благодаря американскому ЗРК Patriot. В материале 24 Канала спикер рода войск Юрий Игнат заявил, что уничтожение этих ракет – идеологическое поражение России.

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"Аналоговнетная" ракета стала позором для России

Юрий Игнат в иронической манере заявил в комментарии, что на практике выяснилось, что "Кинжал" не настолько крут, как о нем говорят россияне.

Россияне говорили, что "Кинжал" – это "не имеющая аналогов" ракета. Но оказывается, что она не такая крутая, как россияне ее пиарили,

– подчеркнул он.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что сбитие "Кинжала" – "непременно идеологическое поражение". Ведь эту ракету удалось сбить комплекс, который россияне называли "устаревшим в 1970 году".

Как Patriot сбивает "Кинжалы"

По словам Юрия Игната, ЗРК Patriot может работать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах. Если говорить о последнем, то человеческий фактор "убирается".

То есть Patriot ставится в режим сбивания целей "автомат" и сбивает цель сам,

– объяснил Юрий Игнат.

Впрочем, следует понимать, что соответствующих систем у Украины еще очень мало. Следовательно, прикрыть небо над всей страной пока невозможно. Но помочь сделать это может другая военная помощь.

К примеру, те же F-16. Заметим, что 6 августа отмечали День Воздушных сил ВСУ. Во время торжественных мероприятий также происходила демонстрация любопытных устройств.

Больше всего внимания к себе приковал симулятор полета на F-16. Попробовать себя в качестве пилота многоцелевого истребителя смог Владимир Зеленский. Более того, он еще и "попал" в виртуальную цель – Ту-95. Будем всех (русских – 24 Канал)... а дальше вы сами знаете, что делать.