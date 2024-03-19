Украинские зенитчики уничтожили вражеский БпЛА, который корректирует артиллерию России: Олещук показал кадры
Источник:Николай Олещук
Российские захватчики не оставляют попыток нанести удар по территории Украины. Однако наши защитники неба дают достойный отпор врагу.
Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал кадры работы украинских зенитчиков. Наши защитники уничтожили вражеские БпЛА.
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Бойцы уничтожают вражеские беспилотники
Вечером 19 марта на Южном направлении украинские зенитчики сбили российский разведывательный беспилотник, который корректировал огонь вражеской артиллерии. Командующий Воздушных сил поблагодарил защитникам неба за успешную работу.
Продолжаем уничтожать вражеские БпЛА на южном направлении! Спасибо за боевую работу воинам Херсонской зенитной ракетной бригады! Вместе к победе,
– добавил генерал-лейтенант.
Николай Олещук также обнародовал кадры успешной работы Воздушных сил ВСУ.
Украинские зенитчики сбивают вражеский дрон: смотрите видео
Другие потери врага: последние новости
- На днях в районе Тоненького украинские военные сорвали наступление оккупантов с помощью FPV-дронов. БпЛА ударили по вражескому бронетранспортеру МТ-ЛБ, который перевозил российских штурмовиков. Потеряв "колеса", пехота оккупантов пыталась наброситься уже собственными пятками. Впрочем, наши "angry birds" продолжали бить по ним.
- В частности, на север Сумщины зашла российская диверсионная группа, однако украинские защитники своими активными действиями уничтожили оккупантов. Глава Сумской ОГА также дал понять, что местные власти подготовились к возможным действиям российских оккупантов. В Сумской области подготовили защитные сооружения и значительно увеличили их количество.
- Кроме того, спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "КАБУЛ 9" уничтожило российский комплекс видеонаблюдения "Муром-М" и грузовики оккупантов. Наше спецподразделение продолжает выявлять и уничтожать российских оккупантов в Запорожской области.
- Ранее спецподразделение ГУР "КАБУЛ 9" на Запорожском направлении успешно поразил два грузовых автомобиля и багги оккупантов, а также стартовые позиции FPV-дронов россиян, где находились вражеские операторы.
- Более того, недавно бойцы 47 отдельной механизированной бригады уничтожили три вражеских БТР. Также был ликвидирован российский десант численностью 35 оккупантов. Сообщается, что согласно тем документам, которые нашли у россиян, мобилизованы они были 5 марта 2024 года. То есть 9 дней они прожили на нашей украинской земле.