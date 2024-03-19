Украинские зенитчики уничтожили вражеский БпЛА, который корректирует артиллерию России: Олещук показал кадры

Российские захватчики не оставляют попыток нанести удар по территории Украины. Однако наши защитники неба дают достойный отпор врагу.

Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал кадры работы украинских зенитчиков. Наши защитники уничтожили вражеские БпЛА.

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Бойцы уничтожают вражеские беспилотники

Вечером 19 марта на Южном направлении украинские зенитчики сбили российский разведывательный беспилотник, который корректировал огонь вражеской артиллерии. Командующий Воздушных сил поблагодарил защитникам неба за успешную работу.

Продолжаем уничтожать вражеские БпЛА на южном направлении! Спасибо за боевую работу воинам Херсонской зенитной ракетной бригады! Вместе к победе,

– добавил генерал-лейтенант.

Николай Олещук также обнародовал кадры успешной работы Воздушных сил ВСУ.

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