Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив кадри роботи українських зенітників. Наші захисники знищили ворожі БпЛА.
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Бійці знищують ворожі безпілотники
Ввечері 19 березня на Південному напрямку українські зенітники збили російський розвідувальний безпілотник, який коригував вогонь ворожої артилерії. Командувач Повітряних сил подякував оборонцям неба за успішну роботу.
Продовжуємо знищувати ворожі БпЛА на південному напрямку! Дякую за бойову роботу воїнам Херсонської зенітної ракетної бригади! Разом до перемоги,
– додав генерал-лейтенант.
Микола Олещук також оприлюднив кадри успішної роботи Повітряних сил ЗСУ.
Українські зенітники збивають ворожий дрон: дивіться відео
Інші втрати ворога: останні новини
- Днями у районі Тоненького українські військові зірвали наступ окупантів за допомогою FPV-дронів. БпЛА вдарили по ворожому бронетранспортеру МТ-ЛБ, який перевозив російських штурмовиків. Втративши "колеса", піхота окупантів намагалася накивати уже власними п'ятами. Втім, наші "angry birds" продовжували бити по них.
- Зокрема, на північ Сумщини зайшла російська диверсійна група, проте українські захисники своїми активними діями знищили окупантів. Глава Сумської ОДА також дав зрозуміти, що місцева влада підготувалася до можливих дій російських окупантів. У Сумській області підготували захисні споруди та значно збільшили їхню кількість.
- Крім того, спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "КАБУЛ 9" знищив російський комплекс відеоспостереження "Муром-М" та вантажівки окупантів. Наш спецпідрозділ продовжує виявляти та знищувати російських окупантів у Запорізькій області.
- Раніше спецпідрозділ ГУР "КАБУЛ 9" на Запорізькому напрямку успішно уразив два вантажних автомобілі та багі окупантів, а також стартові позиції FPV-дронів росіян, де перебували ворожі оператори.
- Ба більше, нещодавно бійці 47 окремої механізованої бригади знищили три ворожі БТР. Також був ліквідований російський десант чисельністю 35 окупантів. Повідомляється, що згідно з тими документами, які знайшли в росіян, мобілізовані вони були 5 березня 2024 року. Тобто 9 днів вони прожили на нашій українській землі.