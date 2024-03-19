Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив кадри роботи українських зенітників. Наші захисники знищили ворожі БпЛА.

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Бійці знищують ворожі безпілотники

Ввечері 19 березня на Південному напрямку українські зенітники збили російський розвідувальний безпілотник, який коригував вогонь ворожої артилерії. Командувач Повітряних сил подякував оборонцям неба за успішну роботу.

Продовжуємо знищувати ворожі БпЛА на південному напрямку! Дякую за бойову роботу воїнам Херсонської зенітної ракетної бригади! Разом до перемоги,

– додав генерал-лейтенант.

Микола Олещук також оприлюднив кадри успішної роботи Повітряних сил ЗСУ.

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