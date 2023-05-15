В эту игру можно играть с обеих сторон, – Игнат о передаче Украине Storm Shadow

На днях Британия сообщила, что передаст Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow с радиусом действия более 250 километров. Этот тип ракет может изменить правила игры и теперь у окупантов не будет ни одного безопасного места для размещения своих складов и штабов ни на Донбассе, ни в Крыму.

Подробности в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует 24 Канал.

Смотрите также Это решающий момент, – Сунак заявил, что Британия продолжит поддержку Украины

Комментируя информацию о передаче Storm Shadow, Игнат отказался уточнять, из каких самолетов их можно будет выпускать, но отметил, что "проблем с этим не будет".

Но, безусловно, это новый тип вооружения, которого в Украине еще не было. Это крылатая ракета... по типу российских Х-101. Теперь их будет Украина... В эту игру можно играть с обеих сторон,

– сказал спикер ВВС ВСУ.

Х-101 – стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Российские военные применяли Х-101 во время полномасштабной агрессии против Украины. В частности, для авиаударов по Винницкому аэропорту и военному аэродрому Гавришевка 6 марта 2022 года.

Это современная крылатая ракета, которую на вооружении имеют ведущие страны мира, например Франция и Италия, подчеркнул Игнат. Он выразил надежду, что Storm Shadow, как и другое оружие, будет поступать в Украину в достаточном количестве.

"Мы стремимся взять эти ракеты на постоянное вооружение", – добавил он.

Storm Shadow для Украины: главное

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 11 мая официально подтвердил отправку Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Это очень эффективное оружие.

В Кремле уже отреагировали на это. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что это "очень отрицательная" новость. Как и всегда, в России пригрозили "ответить" на этот шаг.

Основной задачей для этих ракет является уничтожение хорошо укрепленных бронированных танков или подземных бункеров или складов с вооружением противника. После получения этих ракет для нашего врага на оккупированных территориях не будет ни одного безопасного места для размещения военных штабов даже стратегического уровня.