Тревожный День Независимости: сколько раз в Украине звучали сирены

25 августа 2022 , 00:01
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В День Независимости оккупанты усилили ракетные обстрелы Украины. Поэтому в разных областях не один раз звучали сирены, объявлявшие воздушную тревогу.

В каждой области сирены раздались не менее 6 раз. О том, сколько тревог объявляли в Украине в День Независимости, читайте в материале 24 канала.

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Статистика тревог в Украине 24 августа

  • Киев – 7 сигналов тревог, самый длинный – 1 час 39 минут, самый короткий – 41 минута;
  • Киевская область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 40 минут, самый короткий – 42 минуты
  • Черниговская область – 8 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 40 минут, самый короткий – 42 минуты;
  • Сумская область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 3 минуты, самый короткий – 33 минуты;
  • Житомирская область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 40 минут, самый короткий – 42 минуты;
  • Черкасская область – 9 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 45 минут, самый короткий – 26 минут;
  • Кировоградская область – 12 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 46 минут, самый короткий – 20 минут;
  • Одесская область – 8 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 43 минуты, самый короткий – 23 минуты;
  • Николаевская область – 9 сигналов тревог, самый длинный – 1 час 23 минуты, самый короткий – 29 минут;
  • Херсонская область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 17 минут, самый короткий – 15 минут;
  • Запорожская область – 11 сигналов тревоги, самый длинный – 4 часа 18 минут, самый короткий – 4 минуты;
  • Донецкая область – 9 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 2 минуты, самый короткий –28 минут;
  • Днепропетровская область – 11 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 19 минут, самый короткий – 21 минута;
  • Полтавская область – 12 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 3 минуты, самый короткий – 16 минут;
  • Харьковская область – 13 сигналов тревоги, самый длинный – 2 часа 5 минут, самый короткий – 20 минут;
  • Винницкая область – 7 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 42 минуты, самый короткий – 43 минуты;
  • Хмельницкая область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, самый короткий – 24 минуты;
  • Ровненская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 14 минут, самый короткий – 21 минута;
  • Волынская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, самый короткий – 20 минут;
  • Тернопольская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 19 минут, самый короткий – 22 минуты;
  • Львовская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 11 минут, самый короткий – 23 минуты;
  • Ивано-Франковская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, самый короткий – 23 минуты;
  • Черновицкая область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 9 минут, самый короткий – 22 минуты;
  • Закарпатская область – 6 сигналов тревоги, самый длинный – 1 час 10 минут, самый короткий – 23 минут;
  • Луганская область – сигналов тревоги не было, непрерывная воздушная тревога продолжается с 4 апреля.

Ситуация в регионах

  • Запорожье. Оккупанты ночью 24 августа дважды атаковали Запорожье. В ходе первой атаки под обстрел попал инфраструктурный объект в Шевченковском районе города. Вторая атака повредила 6 многоэтажек.
  • Харьковщина. Ночью россияне атаковали Новобаварский район Харькова. Днем россияне обстреляли Дергачи. Вечером в Харькове снова раздались взрывы.
  • Днепропетровщина. Оккупанты атаковали Никопольский, Криворожский и Днепровский районы области. Кроме того, россия нанесла ракетные удары по Синельниковскому району. Под завалами одного из домов, оказались 2 ребенка, которых удалось спасти. В другом доме под завалами оказались мать с 2 детьми, 11-летний мальчик погиб. Также оккупанты ударили по станции Чаплино и попали в пассажирские вагоны – 15 человек погибли, 50 пострадавших.
  • Луганщина. Глава ОВА Сергей Гайдай сообщил о 35 мощных обстрелах и ракетных ударах по области.
  • Николаевщина. В Баштанском районе области в результате артиллерийских обстрелов, авиационных и ракетных ударов есть разрушения среди домов, жертв нет. В результате удара по городу Новый Буг пострадали 9 человек.
  • Полтавская область. Оккупанты 4 раза ударили по военному аэродрому в Миргороде. Пострадавших и жертв нет, есть поврежденная техника.
  • Черкасская область. Силы ПВО сбили вражескую ракету.
  • Черниговщина. Наши военные "приземлили" 2 российских беспилотника "Орлан-10".
  • Винница. Силы ПВО сбили вражеский беспилотник.
  • Хмельницкая область. россияне двумя ракетами ударили по объекту критической инфраструктуры.
  • Донетчина. На территории области продолжаются сверхтяжелые бои. Значительное количество населённых пунктов ежедневно находится под огнем танков, артиллерии и вражеской авиации.

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Автор: Іван Магуряк