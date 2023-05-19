В Воздушных силах прокомментировали информацию об уничтожении российского истребителя системой Patriot
В CNN написали, что Украина якобы сбила как минимум один российский истребитель, пытавшийся атаковать систему Patriot. Однако эта информация пока не подтверждена.
Подобные заявления регулярно появляются в разных медиа. Все интересуются событиями в Украине, живо обсуждают, как работает техника и так далее. Но ссылаются издания на анонимные источники и определенных чиновников. Об этом 24 Каналу сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
Важно Поврежденную систему Patriot уже починили, она в строю, – Пентагон
Пусть пресса обсуждает дальше. Официальных заявлений пока не было. Будут – мы сразу сообщим, нарисуем в наших инфографиках российские самолеты и так далее,
– отметил Игнат.
Прокомментировано сейчас только то, что система Patriot в Украине работает, в частности – сбивает российские "Кинджали". "Как говорится, без комментариев", – подытожил представитель Воздушных сил.
Свитан о мощной работе системы Patriot: смотрите видео
Повреждение Patriot "Кинжалом": что известно
- У CNN появилась новость о том, что российские войска якобы поразили ЗРК Patriot во время массированной атаки Киева 16 мая, вследствие чего она повреждена, но не уничтожена. В то же время в Белом доме эту информацию не подтвердили.
- Воздушные силы Украины призвали украинцев не беспокоиться о судьбе Patriot. Там уверяют, что уничтожить Patriot "Кинжалом" – невозможно.
- Юрий Игнат объяснил, что Украина пытается соблюдать стандарты НАТО и не комментировать информацию о ПВО. Даже если и есть незначительные повреждения, добавил спикер, будут восстановлены.
- Традиционно, российские пропагандисты сообщили о "высокоточном ударе" и наврали по поводу "уничтожения ЗРК Patriot" в Украине. Жалкий вброс противника высмеяло Минобороны Украины.
- Впоследствии в Пентагоне заявили, что поврежденный ЗРК Patriot уже починили. Сейчас система – в строю.