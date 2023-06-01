В Воздушных силах сказали, почему утром объявляли короткую воздушную тревогу

Утром в ряде областей объявляли воздушную тревогу, которая длилась всего 20 минут. Вероятно, была угроза ракетного удара или атаки "Шахеда".

Возможно, это был разведывательный дрон, по которому будет вестись боевая работа, что также приведет к падению обломков. Тревога объявляется, чтобы у людей было больше времени. Об этом 24 Каналу сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Реалии не оставляют выбора

К сожалению, во время ночной тревоги у украинцев было гораздо меньше времени на то, чтобы пройти в укрытие. Игнат подчеркнул, что реагирование происходит как можно оперативнее. Дело в том, что противник заводит пусковые установки скрыто, под покровом ночи, возможно, это делается заранее.

Если бы была информация, разумеется, тревога была бы объявлена раньше. Есть такой небольшой промежуток времени. Это реалии, к сожалению, мы ничего не можем с этим поделать,

– констатировал спикер Воздушных сил.

Такие вещи сейчас происходят в Харьковской, Запорожской и других областях, где используются как РСЗО, так и С-300. Промежуток времени от нанесения удара до момента попадания также невелик.

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