Уменьшение атак врага возле Бахмута: в ВСУ назвали причину

Бахмут остается одной из самых горячих точек на восточном направлении. Около 10 месяцев длится оборона города. Впрочем, за последние несколько дней там наблюдается отсутствие атак или их минимизация.

Об этом 24 Каналу сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он назвал главную причину.

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Интенсивность огня не снизилась

За последние сутки возле Бахмута произошло 2 боестолкновения. Это связано с тем, что оккупанты проводят ротацию: отводят подразделения наемников ЧВК "Вагнера", а заводят подразделения регулярных российских войск. В частности, воздушно-десантные и мотострелковые подразделения.

Все эти действия враг прикрывает огнем, то есть интенсивность не снизилась. За прошедшие сутки он 343 раза наносил удары по нашим позициям и совершил один авианалет,

– сообщил спикер.

Сергей Череватый о ситуации возле Бахмута: смотреть видео

Но и украинские защитники не остаются без ответа – уничтожают врага огнем всеми силами и средствами. За минувшие сутки ликвидировали 78 оккупантов, 121 ранили. Уничтожили САУ "Гиацинт", зенитную пушку С-60, противотанковый ракетный комплекс, 2 склада с боеприпасами, склад с горюче-смазочными материалами и 3 пункта управления.

Ситуация возле Бахмута: последние новости