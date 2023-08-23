Возле Горловки установили флаг Украины: невероятное видео от защитников

В День Государственного флага флаг развевался еще в одном населенном пункте Донетчины. Бойцы и полицейские установили его возле Горловки.

Военные обнародовали соответствующее видео. Вместе с сине-желтым защитники повесили черно-красный флаг.

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У Горловки установили флаг Украины

В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что в День Государственного флага Украины военные 24 ОМБр имени короля Даниила совместно с представителями Торецкого отделения Национальной полиции в Донецкой области установили флаг Украины на одном из терриконов вблизи Горловки.

Это напоминание всем оставшимся на временно оккупированной территории, что Донетчина, Луганщина и Крым обязательно вернутся под украинский флаг. С Днем Государственного флага! Слава Украине!

– говорится в подписи к ролику.

Смотрите видео, как устанавливали украинский флаг

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В Работино также установили украинский флаг

В 47-й отдельной механизированной бригаде 23 августа заметили, что сегодня – исторический день.

Воины 47 отдельной механизированной бригады установили флаг Украины в селе Работино, что на одном из самых горячих направлений – Мелитопольском,

– говорится в сообщении.

Сине-желтый флаг с подписью главнокомандующий ВСУ Валерия Залужного взвился на разрушенной российскими оккупантами школе в День Государственного флага.

"И так будет повсюду! Выгоним захватчиков из нашей земли, отстроим под мирным небом и запечатлеем навсегда героизм наших военнослужащих. Слава Украине! Видео скоро", – подчеркнули защитники.

Впоследствии Залужный выложил видео из освобожденной деревни.