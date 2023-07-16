Не только "хлопок": у Крымского моста вспыхнул грузовик
Источник:телеграм-канал "Крымский ветер"
Вблизи временно оккупированного Крыма на российском Таманском полуострове 16 июля вспыхнул грузовик. Очевидцы сообщают, что это произошло вблизи печально известного Крымского моста оккупантов.
Стоит отметить, что это уже второй за день хлопок в Крыму и вблизи него. Ранее сообщалось о цветении "хлопка" вблизи оккупированного Севастополя.
Смотрите также В Крыму жаркий сезон "хлопка": хронология самых громких взрывов
Возле Крымского моста загорелся грузовик
Очевидцы сообщают, что этот грузовик двигался по направлению Крыма к российскому Таманскому полуострову. Затем в сети опубликовали кадры транспортного средства в огне.
Вблизи Крымского моста вспыхнул грузовик / Фото с телеграм-канала "Крымский ветер"
На кадрах видно, что от самого грузовика осталось пепел и пепел. Пока причины этой вспышки доподлинно неизвестно, но в сети предполагают, что это "произошло от жары".
На Тамане горит грузовик / Фото с телеграм-канала "Крымский ветер"
После инцидента на месте происшествий образовалась огромная пробка. Сейчас неизвестно, потушили ли пожар на этом грузовике, или работа с ликвидацией огня еще продолжается. В каком состоянии находится водитель грузовика – тоже не пишут.
В Севастополь 16 июля посетил "хлопок"
- Во временно оккупированном Севастополе ночью 16 июля раздавались мощные взрывы. Пропагандисты сообщали, что работала ПВО.
- Очевидцы, слышавшие эти взрывы, отмечали, что взрывы прогремели настолько мощные, что тряхнуло дома и чуть не выбило окна. Громко было также и утром 16 июля.
- Впоследствии оккупационные власти заявили, что на город совершили "атаку БпЛА". Так они отчитались, что над морем вроде бы сбили 1 БПЛА и 5 "подавили" РЭБ. Также якобы были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде. Впоследствии оккупанты сообщили о еще один "сбитый БпЛА".
- Из-за беспокойной ночи в Севастополе вдруг перестал ходить морской транспорт и ездить катера. Также там пообещали компенсировать движение по этому транспорту другими путями сообщения.
- "Хлопок" в Севастополе прокомментировали в Воздушных Силах ВСУ. Юрий Игнат подчеркнул, что это "не наша тема", но он, как и все наши военные, "держит кулачки" и наблюдает за "хлопком".