Не только "хлопок": у Крымского моста вспыхнул грузовик

Вблизи временно оккупированного Крыма на российском Таманском полуострове 16 июля вспыхнул грузовик. Очевидцы сообщают, что это произошло вблизи печально известного Крымского моста оккупантов.

Стоит отметить, что это уже второй за день хлопок в Крыму и вблизи него. Ранее сообщалось о цветении "хлопка" вблизи оккупированного Севастополя.

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Возле Крымского моста загорелся грузовик

Очевидцы сообщают, что этот грузовик двигался по направлению Крыма к российскому Таманскому полуострову. Затем в сети опубликовали кадры транспортного средства в огне.



Вблизи Крымского моста вспыхнул грузовик / Фото с телеграм-канала "Крымский ветер"

На кадрах видно, что от самого грузовика осталось пепел и пепел. Пока причины этой вспышки доподлинно неизвестно, но в сети предполагают, что это "произошло от жары".



На Тамане горит грузовик / Фото с телеграм-канала "Крымский ветер"

После инцидента на месте происшествий образовалась огромная пробка. Сейчас неизвестно, потушили ли пожар на этом грузовике, или работа с ликвидацией огня еще продолжается. В каком состоянии находится водитель грузовика – тоже не пишут.

В Севастополь 16 июля посетил "хлопок"