Переживают из-за этого: почему россияне решили оперативно защитить Курскую АЭС

После прорыва границы в Курской области, который привел к мощным боям в регионе, россияне начали заботиться о безопасности стратегических объектов. Они спешно строят укрепления на юге от города Курчатов, где расположена Курская АЭС.

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что россияне вероятно действуют на опережение. Они имеют определенные предостережения относительно возможности продвижения украинских сил в направлении Курской АЭС.

К теме Россия перебрасывает в Курскую область не так много сил, как хотелось бы ВСУ, – Economist

Чем руководствуются россияне

Враг действует абсолютно рационально и оперативно, строя инженерные фортификации на тех направлениях, которые считают стратегически важными.

На самом деле они переживают из-за того, что украинское войско может двинуться в сторону Курской АЭС, взять под контроль населенный пункт Курчатов и соответственно атомную электростанцию для того, чтобы в перспективе, по мнению российского высшего военно-политического руководства, "обменять" ее на Запорожскую АЭС,

– пояснил военный эксперт.

Однако, по его мнению, вряд ли такие планы имеет украинский Генштаб, ведь на Украину в таком случае возлагалась серьезная ответственность за бесперебойную работу Курской АЭС.

Поэтому сомнительно, что украинские Силы обороны будут действовать так же дерзко, как и российские оккупанты, когда сначала взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, а затем и Запорожскую,

– отметил он.

В то же время россияне, вероятно, не исключают возможность наступления на Курскую АЭС, поэтому и пытаются заранее ее обезопасить.

Конечно, планы Генштаба, в частности относительно действий в Курской области России, известны очень небольшому количеству военно-должностных лиц украинских Сил обороны. Однако можно предположить, что военно-политическое руководство Украины рассматривает различные варианты коренного изменения ситуацию на поле боя.

"Операция в Курской области уже имеет результаты – враг вынужден перебрасывать немало своих ресурсов, в частности, с севера Харьковщины для того, чтобы усилить группировку, которая действует на территории Курской области", – отметил Владислав Селезнев.

Читайте также Провокация россиян на ЗАЭС: в Defense Express заявили о связи с Курской АЭС