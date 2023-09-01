Ждали "хлопка" с неба, а он пришел с земли: что взрывалось возле Мариуполя

Возле села Безымянное в Донецкой области украинские партизаны подожгли ремонтную базу российских оккупантов. Нанесенный врагу ущерб устанавливают.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу подробности инцидента. По его словам, жертв среди российских оккупантов нет, но точно должны быть убытки в их технике.

Вашему вниманию "Уровень тревожности растет": в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы

"Там было полно техники, которая очень красиво пылала", – отметил Андрющенко.

Как известно, россияне оккупировали село Безымянное еще в 2014 году. Именно поэтому там непросто фиксировать данные после подобных инцидентов – нужно немного больше времени.

Ремонтная база оккупантов горит не впервые

– село Новоазовской городской общины Кальмиусского района, расположенное на юге Донецкой области. С сентября 2014 года оккупировано российскими войсками. Весной 2022 года враг создал в селе фильтрационные лагеря, которые превратил в настоящие гетто для мариупольцев.

В прошлом году почти в это же время украинские партизаны уже поджигали эту ремонтную базу. Тогда в результате успешной операции сдетонировал российский танк с боекомплектом.

"Пока мы ждем "хлопка" с неба, "хлопок" с земли тоже неплохо отрабатывает", – считает Андрющенко.

Взрывы в Мариуполе: последние новости