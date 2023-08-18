Россиянам приснился "Бобер": все, что известно об атаке дрона на Москву 18 августа

Для жителей Москвы атаки неизвестных дронов начинают становиться обыденностью. Очередная атака беспилотника на российскую столицу прошла ночью 18 августа.

Уже в третий раз за последнее время взрывы раздавались возле пресловутого "Москва-Сити". Россияне жалуются на атаку якобы украинского БПЛА "Бобер". 24 Канал собрал все самое важное, что известно об атаке дрона на Москву.

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Возле "Москва-Сити" прогремел взрыв

Около четырех утра жители Москвы и Подмосковья начали массово сообщать о звуках взрывов. Их слышали в Красногорске, Одинцово и в районе "Москва-Сити".

Россияне фиксировали характерный звук беспилотника, который рассекал российское небо, несмотря на так называемую ПВО оккупантов.

Россияне фиксируют пролет беспилотника: смотрите видео

В конце концов, беспилотник взорвался в районе "Москва-Сити". Россияне зафиксировали момент взрыва на собственных устройствах. Густой серый дым виднелся между башнями "Москва-Сити".

Момент взрыва в Москве: смотрите видео

Какие повреждения нанес дрон

Россияне традиционно заявляют об "успешной" работе ПВО и отсутствии каких-либо серьезных повреждений. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью при попытке пролета на Москву силы ПВО якобы уничтожили беспилотник.

Если Собянин не называет причастных к атаке, то российское минобороны уже привычно увидело "украинский след" и жалуется на какую-то "террористическую атаку".

У Шойгу говорят, что беспилотник якобы был применен для удара по объектам, расположенным в Москве и Московской области.

Однако дрон якобы после воздействия на него средств поражения ПВО сменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной в Москве.

В результате взрыва повреждено здание Экспоцентра в районе "Москва-Сити" к западу от центра города. По предварительным данным, жертв и пострадавших якобы нет.



Повреждено здание Экспоцентра / Фото росСМИ

Фасад одноэтажного павильона был поврежден на 20 "квадратах". После взрыва район, где упал дрон, окружили. Там работают экстренные службы.

Российским пропагандистам показалось, что Москву атаковал украинский дрон-камикаде "Бобер".

Россия закрывала воздушное пространство

Утром 18 августа московские аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" временно ограничивали полеты.

С 04:30 они работают в штатном режиме.