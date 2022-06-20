Возле Николаевки пыталась действовать вражеская ДРГ: отступила после точного огня защитников

Вооруженные Силы Украины остановили вражескую диверсионно-разведывательную группу на Бахмутском направлении. Оккупантам пришлось отступить после точного огня наших воинов.

ДРГ пыталась действовать под прикрытием артиллерийских обстрелов

Об этом в вечернем своде сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ. Сообщается, что ДРГ противника пыталась действовать в районе населённого пункта Николаевка.

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Российская ДРГ пыталась действовать под прикрытием артиллерийских обстрелов. Но, как сообщили в Генштабе ВСУ, по причине огневого поражения, полученного от наших воинов, она отступила.

Россияне совершили неудачный штурм

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что в дальнейшем враг предпринял попытку штурма, однако потерпел неудачу.

В то же время кафиры в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестово, Яковлевка, Покровское. Нанесли авиаудары неподалеку от Малорязанцева и Белогоровки.