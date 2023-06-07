Возле воинской части с оккупантами под Мелитополем раздался громкий взрыв, еще 6 – в Токмаке

На оккупированных территориях с утра 7 июня довольно неспокойно. "Хлопок" посетила захватчиков в Мелитополь и Токмак, что в Запорожской области.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что мощный взрыв произошел у захваченной оккупантами воинской части. В частности, жители поселка Мирное Мелитопольского района сообщают о громком "хлопке".

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ПВО оккупантов опоздало

Иван Федоров отметил, что оккупанты пытались запускать "точное ПВО", однако опоздали. Кроме того, он сообщил, что жители Токмака информируют о по меньшей мере 6 взрывах.

Вместе с тем, мэр Мелитополя отметил, что сейчас детали "хлопка" уточняются.

Заммэра Мариуполя Петр Андрющенко также сообщил о утреннем "хлопке" в оккупированном Токмаке. "Хорошие предвестники Приазовского хлопка", – написал он и добавил фотографию.



Утренний "хлопок" в Токмаке / Фото из телеграмма Андрющенко

"Хлопок" доставляет немало трудностей оккупантам

Депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко рассказал, что регулярный "хлопок" доставляет немало трудностей российским оккупантам.

В частности, "хлопок" повреждает железнодорожное полотно, что усложняет противнику перебрасывания техники и личного состава.

Так, 3 июня на железной дороге между оккупированными Мелитополем и Крымом произошел очередной "хлопок". Лышенко рассказал, что на этом направлении периодически удается повреждать железнодорожное полотно, лишать колеи электроснабжения.

Добавим, что в Михайловке, которая находится под Мелитополем, 2 июня взорвался автомобиль коллаборанта Сергея Дидоводюка. Он был на особом счете у оккупационных властей.

Дедоводюк заживо сгорел в своем ВАЗ-2121. Известно, что под автомобилем было заложено самодельное взрывное устройство. СБУ в комментарии 24 Каналу не подтвердила, но и не исключила ликвидацию Дидоводюка. В то же время в СБУ подчеркнули, что "хлопок" продолжит гореть.