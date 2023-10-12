"Моя субъективная оценка": Буданов высказался о вероятности Третьей мировой войны
Источник:"Украинская правда"
Начальник Главного управления разведки не боится давать прогнозы по сложным вопросам. В частности, Кирилл Буданов ответил, приближается ли мир к глобальной войне.
Главный разведчик Украины дал интервью журналистам и, следует сказать, что он был достаточно осторожным в своих высказываниях по сравнению с другими разговорами. Однако вместе с тем он не исключил, что мы двигаемся к мировой войне.
Смотрите также Мы выбились из графика – Буданов о шансах закончить войну уже в 2023 году
Будет ли Третья мировая: ответ Буданова
По словам главы ГУР, вопрос относительно Третьей мировой является риторическим, и ответ на него не так прост, как может казаться, на первый взгляд.
Да, я считаю, что все же мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне. Это моя субъективная оценка,
– констатировал он.
Кроме того, Буданов отметил, что сейчас в мире есть конфликты, кроме российско-украинской войны, которые могут показаться региональными. Очевидно, речь идет, между прочим, о войне между Израилем и ХАМАС.
Однако все эти конфликты связаны между собой одними и теми же странами, которые вовлечены в соответствующие процессы. В результате на основе этого может вспыхнуть глобальная война.
Контекст: больше об этом
- Несколько недель назад президент Владимир Зеленский сравнил российского лидера Владимира Путина с такими болезнями, как рак и ВИЧ. Он констатировал, что Кремль постепенно приближает мир к глобальной войне – Запад должен объединиться, если не желает этого допустить.
- В частности, важен в этом аспекте вопрос вооруженной поддержки нашего государства. Хотя Запад не устает заявлять, что будет помогать Вооруженным Силам столько, сколько потребуется, однако, скажем, решение о дальнобойном оружии пока не было принято.
- Собственно, Соединенные Штаты и Германия затрудняются в предоставлении нашему государству дальнобойных ракет ATACMS и Taurus. Без сомнения, рано или поздно, но они объявят об этом решении, однако когда это будет – неизвестно.