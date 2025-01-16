Мяч на их стороне, – Лавров о подготовке к возможной встрече Путина и Трампа

В МИД России пока опровергают любые двусторонние контакты с США, посвященные подготовке возможной встречи Путина и Трампа. В ведомстве заявили, что пока только ждут предложения, ведь не Россия первой прервала связи между странами.

Об этом рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает 24 Канал. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Путин будет приветствовать возобновление контактов с Трампом, если тот проявит инициативу.

Смотрите также Что на самом деле стоит за словами Лаврова о гарантиях безопасности для Украины

Лавров снова обвиняет США

Лавров убеждает – его президент всегда готов к переговорам, если это будут "серьезные предложения". Именно такая позиция Путина якобы спровоцировала заявление Трампа о подготовке к встрече.

Если у них (в США – 24 Канал) это вызревает и они хотят такую встречу готовить, мы дождемся предложений. Мяч на их стороне – не мы прерывали наши связи, наши регулярные консультации,

– сказал глава МИД государства-агрессора.

По его словам, подготовка к разговору лидеров сейчас на "достаточно неконкретной стадии", ведь "товарищи наворотили много чего в ущерб себе же", в частности ввели санкции против России.

Лавров утверждает, что "недекларируемая цель" любой администрации США – ослабить Европу. Речь идет о якобы американских попытках убрать конкурентов, таких как Европа, Россия, Китай и тому подобное.

Но при желании все возможно. Если есть политическая воля провести какой-то контакт, у меня нет сомнений, что соответствующие службы все организуют,

– добавил министр.

Также российские СМИ сообщают, что, по словам помощника Путина Юрия Ушакова, оба президента в любой момент могут стать инициаторами телефонного разговора.

К слову, накануне будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что подготовка к встрече с российским президентом уже началась. Американский лидер в следующие месяцы будет работать над урегулированием войны в Украине и считает, что это невозможно без диалога с Россией.

Волц также предсказывал, что в ближайшее время между Трампом и Путиным может состояться телефонный разговор.