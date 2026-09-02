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24 Канал Главные новости Возможно, было совершено покушение на одного из российских оппозиционеров: СБУ и ГУР предотвратили теракт
2 сентября, 08:04
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Обновлено - 08:30, 2 сентября

Возможно, было совершено покушение на одного из российских оппозиционеров: СБУ и ГУР предотвратили теракт

Татьяна Бабич

Бойцы ГУР и СБУ предотвратили теракт, который вражеские спецслужбы готовили против одного из лидеров российского оппозиционного движения.

Об этом сообщили в СБУ.

Какая информация есть о предотвращении теракта? 

В официальном сообщении Службы безопасности достаточно мало подробностей по поводу инцидента. Там указали, что сейчас проводятся следственно-оперативные действия. 

В целом же ФСБ России готовила теракт против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения. Он прибыл в Украину по случаю Дня Независимости. 

Имя оппозиционера, а также обстоятельства инцидента пока не разглашаются. Очевидно, эта информация будет предоставлена ​​позже. В этом случае мы обязательно обновим материал.

Ночью в сети писали якобы о столкновениях и стрельбе в Киеве. Телеграмм-каналами также распространялись видео с места происшествия, на которое прибыли командиры подразделений ГУР и СБУ. 

Что известно о других совместных операциях ГУР и СБУ? 

В начале года в Киеве СБУ совместно с ГУР задержали гражданку Беларуси, подозреваемую в шпионской деятельности. Женщина работала в украинских медиа и пыталась попасть в украинскую разведку, чтобы получать доступ к важной информации. 

По данным следствия, задержанная Инна Кардаш сотрудничала с белорусским КГБ с 2015 года. Работу в журналистике она использовала как прикрытие для выполнения задач белорусских спецслужб. 

В мае бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО совместно с представителями СБУ и ВМС Украины реализовали сложную многоэтапную операцию, подготовка к которой длилась более года. В результате спецоперации украинские силы перекрыли маршрут российской контрабанды, по которому незаконные грузы доставлялись из Абхазии через акваторию Черного моря.

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