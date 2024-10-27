В Запорожском облсовете сказали, есть ли угроза нового наступления россиян на Запорожье

Российская армия усилила обстрелы Запорожского направления и достигла определенных продвижений. Вражеская активность свидетельствует о новых задачах на этом участке фронта.

Россиянам удалось захватить новый город в области, однако это не стоит рассматривать как подготовку к наступлению на Запорожье. Такой мыслью в эфире 24 Канала поделился депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко, объяснив, что Силы обороны также имеют успехи на этом направлении.

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Начнут ли россияне наступление на Запорожье

Российские оккупанты возобновили активность на Запорожском направлении. По данным DeepState, россиянам удалось захватить село Левадное в Запорожской области. Бои на направлении продолжаются.

Вероятно, россияне будут пытаться двигаться к Орехово, который откроет им дорогу на Запорожье.

От Орехово до Запорожья примерно 60 километров. Даже захват Орехово, что не является легкой задачей, учитывая успехи Сил обороны, не даст им возможности выйти на артиллерийские обстрелы Запорожья,

– отметил Сергей Лышенко.

Российские пропагандисты пытаются нагнетать ситуацию, показывая, что их военные якобы готовы к новым прорывам на этом направлении. Однако это не совсем соответствует действительности.

Какова ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте

Несколько дней назад россияне также пытались продвинуться от Васильевки в сторону Карловского, но попытки врага отбили Силы обороны. Оккупанты потерпели неудачу.

"Все же, по моему мнению, глобально на сегодня продвижение врага серьезной угрозы для Запорожья не имеют", – подытожил Лышенко.

К слову, заметим, что офицер 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий считает, что россияне действительно хотят расширить плацдарм в Запорожской области, чтобы усилить свои подразделения. Однако ВСУ хорошо знают местность и смогут минимизировать риски.