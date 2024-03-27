Не способны пройти небольшое село: возможно ли наступление россиян на Харьков

В СМИ пишут, что Россия хочет захватить Харьков, якобы "не уничтожив город". Сейчас нет признаков того, что оккупанты на этом направлении перегруппировались и готовят основной удар на Харьков. Однако ситуация может измениться.

Сейчас враг часто наносит удары по Харькову, в частности, по энергетической инфраструктуре. Это 24 Каналу отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Сейчас предпосылок нет

Александр Мусиенко отметил, что когда Россия не может захватить определенный город, она его стирает с лица земли. Возможно, СМИ пишут о сценарии, что враг будет наносить удары по Харькову не на полную мощь. А ограниченно на определенном этапе, чтобы обеспечить прорыв войск, зайти в город, создать пропагандистскую картинку, что якобы они "освобождают" Харьков. Если у россиян не получится – они могут бить по городу из всего, что у них есть.

По Харькову и так довольно часто наносятся удары по энергетической инфраструктуре. Там трое суток вообще не было электроэнергии. Люди страдают. Второй момент. На сегодня не создана группировка в направлении Харькова, которая бы свидетельствовала о том, что сейчас враг там перегруппировался и направление основного удара готовит на Харьков,

– подчеркнул он.

Но ситуация всегда в динамике и может меняться. К примеру, враг может усилить наступательные действия на Купянск, Харьков, этого нельзя исключать.

"Но для того, чтобы двигаться дальше, им бы сначала село Синьковка захватить, которое они не могут никак пройти с июня или июля 2023 года. Харьков – это большой город. Там есть оборонительные позиции, наши войска. Поэтому на сегодня я не вижу таких предпосылок. Пока фронт держится, ситуация нормальная несмотря на то, что она очень сложная и продолжаются ожесточенные бои", – сказал военный эксперт.

Пока захватчики несут значительные потери, пытаются продвигаться по другим направлениям, наступления на Харьков не будет. Однако есть риски того, что если Россия будет видеть, что ни при каких условиях шансов нет продвинуться на Харьков, они могут интенсифицировать нанесение ударов, особенно ракетами С-300.

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