Зараз ворог часто завдає ударів по Харкову, зокрема, по енергетичній інфраструктурі. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Зараз передумов немає

Олександр Мусієнко зазначив, що коли Росія не може захопити певне місто, вона його стирає з лиця землі. Можливо, ЗМІ пишуть про сценарій, що ворог буде завдавати ударів по Харкову не на повну міць. А обмежено на певному етапі, щоб забезпечити прорив військ, зайти у місто, створити пропагандистську картинку, що нібито вони "визволяють" Харків. Якщо у росіян не вийде – вони можуть бити по місту з усього, що у них є.

По Харкову й так досить часто завдаються удари по енергетичній інфраструктурі. Там три доби взагалі не було електроенергії. Люди страждають. Другий момент. На сьогодні не створено угрупування у напрямку Харкова, яке б свідчило про те, що зараз ворог там перегрупувався та напрямок основного удару готує на Харків,

– підкреслив він.

Але ситуація завжди у динаміці та може змінюватись. До прикладу, ворог може посилити наступальні дії на Куп'янськ, Харків, цього не можна виключати.

"Але для того, щоб рухатись далі, їм би спочатку село Синьківка захопити, яке вони не можуть ніяк пройти з червня чи липня 2023 року. Харків – це велике місто. Там є оборонні позиції, наші війська. Тому на сьогодні я не бачу таких передумов. Поки фронт тримається, ситуація нормальна попри те, що вона дуже складна та тривають запеклі бої", – сказав військовий експерт.

Поки загарбники зазнають значних втрат, намагаються просуватися по інших напрямках, наступу на Харків не буде. Однак є ризики того, що якщо Росія буде бачити, що за жодних умов шансів немає просунутись на Харків, вони можуть інтенсифікувати завдання ударів, особливо ракетами С-300.

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