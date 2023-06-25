Даже мелочь может стать триггером: что может спровоцировать мятеж в Беларуси

Мятеж в России, хотя длился недолго, но мог запустить интересные геополитические процессы. В частности, белорусская оппозиция призвала граждан восстать против действующей самопровозглашенной власти. Ведь это может стать настоящим поводом для освобождения Беларуси.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его мнению, белорусские военные во время возможного мятежа будут действовать, как и российские во время "марша справедливости".

Вас может заинтересовать Мишень уже на спине: Пригожина могут ликвидировать в Беларуси, – CNN

Что может подтолкнуть Беларусь к мятежу

Во время того, как недолгий мятеж Пригожина еще продолжался в России, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала не упускать шанс спасти Беларусь.

Кроме того, в полку имени Кастуся Калиновского обратились к военным и гражданским, сказав готовиться к вступлению в отряды самообороны. Всех призывали ждать сигнала.

Белорусские военные увидели, что русские – не противостояли никакому движению. Им было интересно посмотреть, чем все закончится, заняв нейтральную позицию. Думаю, белорусские военные будут делать так же, а некоторые и присоединятся,

– отметил Сергей Жирнов.

Скорее всего, полк Калиновского может выйти из Украины и зайдет дивизией в Минск. Однако нельзя предусмотреть временные рамки такого действа. Как и то, что может стать предпосылкой возможного мятежа.

В России событием, давшим толчок к неудачной, а все же гражданской войне, стало еще требование подписания контракта всех НДС, в том числе и "Вагнера" по минобороны.

"Что будет конкретно в Беларуси – мы не знаем. Но может быть обычная небольшая вещь. Не исключаю, что передача ядерного оружия в Беларусь может стать таким триггером", – подытожил экс-разведчик.

Сергей Жирнов о том, что может спровоцировать мятеж в Беларуси: смотреть видео

Пригожин должен поехать в Беларусь: что известно